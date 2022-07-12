https://uz.sputniknews.ru/20220712/covid-19-za-minuvshie-sutki-kolichestvo-zarazivshixsya-menshe-chem-vchera-26110753.html

COVID-19: за минувшие сутки количество заразившихся меньше, чем вчера

COVID-19: за минувшие сутки количество заразившихся меньше, чем вчера

На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в Узбекистане уже свыше 200 тыс. человек.

2022-07-12T11:53+0500

2022-07-12T11:53+0500

2022-07-12T12:06+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

статистика

министерство здравоохранения узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 обнаружили у 76 человек, что на семь заболевших меньше по сравнению со вчерашним днем, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 19 пациентов.В Самаркандской области – восемь инфицированных, семь заболевших в Сурхандарьинской области и шесть – в Ферганской.В Ташкентской и Кашкадарьинской областях – по пять человек.В Каракалпакстане, Джизакской, Хорезмской и Наманганской областях – по четыре заразившихся.По три человека подхватили вирус в Бухарской и Навоийской областях.И замыкают список Андижанская и Сурхандарьинская области, где за сутки выявили по два случая.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 814 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: Топ-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР

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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика, министерство здравоохранения узбекистана