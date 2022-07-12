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COVID-19: за минувшие сутки количество заразившихся меньше, чем вчера
COVID-19: за минувшие сутки количество заразившихся меньше, чем вчера
На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в Узбекистане уже свыше 200 тыс. человек.
2022-07-12T11:53+0500
2022-07-12T12:06+0500
общество
коронавирус covid-19
узбекистан
статистика
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 обнаружили у 76 человек, что на семь заболевших меньше по сравнению со вчерашним днем, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 19 пациентов.В Самаркандской области – восемь инфицированных, семь заболевших в Сурхандарьинской области и шесть – в Ферганской.В Ташкентской и Кашкадарьинской областях – по пять человек.В Каракалпакстане, Джизакской, Хорезмской и Наманганской областях – по четыре заразившихся.По три человека подхватили вирус в Бухарской и Навоийской областях.И замыкают список Андижанская и Сурхандарьинская области, где за сутки выявили по два случая.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 814 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: Топ-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР
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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика, министерство здравоохранения узбекистана

COVID-19: за минувшие сутки количество заразившихся меньше, чем вчера

11:53 12.07.2022 (обновлено: 12:06 12.07.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDСотрудник лаборатории работает с пробирками пцр-тестов для анализа на коронавирус
Сотрудник лаборатории работает с пробирками пцр-тестов для анализа на коронавирус - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в Узбекистане уже свыше 200 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 обнаружили у 76 человек, что на семь заболевших меньше по сравнению со вчерашним днем, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 19 пациентов.
В Самаркандской области – восемь инфицированных, семь заболевших в Сурхандарьинской области и шесть – в Ферганской.
В Ташкентской и Кашкадарьинской областях – по пять человек.
В Каракалпакстане, Джизакской, Хорезмской и Наманганской областях – по четыре заразившихся.
По три человека подхватили вирус в Бухарской и Навоийской областях.
И замыкают список Андижанская и Сурхандарьинская области, где за сутки выявили по два случая.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 814 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.
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