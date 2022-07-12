https://uz.sputniknews.ru/20220712/minfin-pokazal-pervuyu-dorogu-otremontirovannuyu-po-proektu-otkrytyy-byudjet-26120814.html

Минфин показал первую дорогу, отремонтированную по проекту "Открытый бюджет"

Минфин показал первую дорогу, отремонтированную по проекту "Открытый бюджет"

Всего на реализацию проектов, выбранных жителями махаллей, из госбюджета выделили 1,1 трлн сумов.

2022-07-12T19:31+0500

2022-07-12T19:31+0500

2022-07-12T19:31+0500

общество

минфин узбекистана

дорога

ремонт

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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Пресс-служба Министерства финансов показала первую дорогу, отремонтированную в рамках инициативы "Открытый бюджет".Проект жителей махалли "Жарарик" Гузарского района Кашкадарьинской области по ремонту дороги стал одним из победителей на сайте "Открытый бюджет". В результате за счет средств местного бюджета здесь заасфальтировали 1,2 км дороги.Всего в открытом голосовании на портале "Открытый бюджет" приняли участие 6,72 млн граждан страны. Голосование проходило по 40,2 тысячи проектов, из них 2 215 инициатив прошли конкурсный отбор. Реализовывать их будут за счет городских и районных бюджетов.На ремонт дорог, определенных через сайт "Открытый бюджет", в 2022 году направят половину средств, выделяемых на ремонт местных и внутренних дорог из бюджетов районов и городов.Между тем проекты, не вошедшие в число победителей, также не останутся без внимания. Еще 139 инициатив, набравших более 2 тысяч голосов, получат бюджетное финансирование. Соответствующее распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев.На их реализацию уже выделили дополнительные 85,4 млрд сумов. Это проекты по ремонту общеобразовательных школ и детских садов, улучшению водоснабжения в махаллях, а также ремонту и оснащению медучреждений.Всего в рамках инициативы проведут текущий ремонт и оснащение 76 общеобразовательных школ, 13 детских садов, 5 медучреждений, улучшение систем снабжения питьевой водой в 23 махаллях.Начиная с 2019 года в Узбекистане действует механизм участия граждан в распределении бюджетных средств. Согласно этому механизму, до 30% дополнительных доходов бюджетов районов (городов) идут на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.Читайте также: Как получить кредиты для семейного бизнеса через е-платформу

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минфин узбекистана, дорога, ремонт