https://uz.sputniknews.ru/20220712/nastuplenie-soyuznyx-voysk-na-seversk-i-slavyansk-razvivaetsya-dinamichno-26127181.html

Наступление союзных войск на Северск и Славянск развивается динамично

Наступление союзных войск на Северск и Славянск развивается динамично

Под ударами союзных войск подразделения ВСУ оставляют город Северск, и отступают в направлении Славянска, который также находится в огненном полукольце – с севера, востока и юга.

2022-07-12T21:30+0500

2022-07-12T21:30+0500

2022-07-12T21:30+0500

колумнисты

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/06/25943035_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_dfeb1995db5aac2fbfd91554663dd404.jpg

Украинские силы отступают вопреки желанию киевского режима продемонстрировать в Донбассе эффективность поставок западного вооружения и ленд-лиза США.Украинские вооруженные формирования с боями выходят из Северска в пригороды, чтобы избежать окружения. Наступающие российские войска и силы ЛНР стремятся сомкнуть "клещи" с севера и юга. Потеря Северска означает для ВСУ утрату контроля над значительной территорией на правом берегу реки Северский Донец, и начало штурма Славянско-Краматорского укрепрайона – последнего на территории Донбасса.Восточнее и Южнее Славянска союзные силы динамично продвигаются вперед, и освобождают населенные пункты. Севернее Славянска идут упорные бои за каждую сотню метров. Противник несет огромные потери, и постоянно бросает в топку мобилизованных резервистов, чтобы удержать территорию. По данным украинских источников, в "маневренной обороне" ВСУ ежедневно теряют до 500 человек убитыми, хотя в суровой реальности боев учет потерь вести сложно. Российские войска выжигают "Солнцепеками" в лесопосадках близ Северска целые укрепрайоны ВСУ.Активно идут боевые действия и в 20 км южнее, близ города Артемовска. Здесь ударом высокоточных ракет воздушного базирования 12 июля уничтожены 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ. Днем ранее в городе Часов Яр (под Артемовском) точным ударом "Искандера" уничтожены около 300 военнослужащих 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, в отдельных соединениях противника выбито до 70% личного состава.Киевский режим не может более скрывать ужасающие потери, списывая их на дезертиров и пропавших без вести. При этом президент Владимир Зеленский требует от украинских войск активизации на всех направлениях, и даже контрнаступления, для которого нет сил и средств. Главному лицедею "Незалежной" крайне важно показать Западу очередной спектакль, хоть какие-то результаты – до 20 июля, когда состоится онлайн-встреча контактной группы "Рамштайн", и министры обороны ряда стран обсудят новые поставки оружия Украине.Бессмысленное жертвоприношениеЗарубежная бронетехника на фронте встречается крайне редко. Генштаб ВСУ стремится измотать российские войска тысячами слабовооруженных резервистов, "пушечным мясом", чтобы накопить силы, боевую технику для невероятного осеннего контрнаступления. Украинская тактика "маневренной обороны" под Северском опирается на профессиональные действия диверсионно-разведывательных групп ССО (в тылу российских войск) и массовое жертвоприношение резервистов (на переднем крае). Подобная тактика не может обеспечить военный успех, остановить наступление технологически доминирующих союзных сил, и лишь оттягивает время неизбежного разгрома и вытеснения ВСУ за пределы Донбасса.Украинские войска пытаются создать новую линию фортификационных сооружений по линии Северск – Артемовск – Соледар, однако ресурсов недостаточно. Северск находится в оперативном окружении. Союзные силы до 17 км расширили подконтрольный участок автотрассы Светлодарск – Артемовск. При этом были уничтожены четыре танка, десять бронеавтомобилей "Козак", 270 военнослужащих ВСУ.Американские ракеты ATACMS уничтожат украинскую государственность >>>В Донбассе значительно возросли потери иностранных наемников: из "июньских" 3221 боевиков на сегодня осталось 2741, то есть на 480 "диких гусей" меньше. Более 390 "легионеров" уничтожены, 240 – сбежали за пределы Украины, пополнение составило 150 человек. Такая динамика обещает иностранным кандидатам в покойники достаточно быстрое завершение "миссии". Как и прежде, в "отчетном периоде" лидирует Польша – 166 убитых наемников.Грузия потеряла 50 "солдат удачи", Великобритания – 23, Румыния – 21, Канада – 15. Если Варшава намерена реализовать на Украине некий особый статус своих военнослужащих (Зеленский 11 июля направил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса на Украине), количество потерь Польши резко возрастет.Враждебно настроенные по отношению к России страны не должны питать иллюзий относительно хода и исхода специальной военной операции. На заседании СБ ООН 11 июля первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский еще раз заявил, что демилитаризация и денацификация Украины будут завершены, несмотря на противодействие Запада.Жители освобожденных территорий (Харьковской, Запорожской, Херсонской областей) намерены вернуться в Россию. Возможно, их примеру последуют другие регионы. Для того, чтобы люди ощутили свободу выбора, президент РФ Владимир Путин вчера подписал указ, упрощающий получение российского гражданства всеми украинскими гражданами. И все же основная цель спецоперации – уничтожение враждебной, нацистской украинской армии. Далее предстоит создать правовое поле, на котором никогда не смогут возродиться экстремистские общественные организации, "нацбаты" и "секторы", антироссийская идеология.Военная поддержка США и НАТО не сможет бесконечно "реанимировать" марионеточный киевский режим – даже газета New York Times признает, что "лечение" обходится Западу все дороже, а пациент безнадежен. Увлеченные украинской прокси-войной Вашингтон и Брюссель рискуют сорваться в пропасть прямого термоядерного конфликта с Россией. Пора возвращаться в реальность многополярного мира, население которого вчера перешагнуло рубеж в 8 млрд человек. Страны НАТО представляют собой всего 11 процентов человечества, и могут быть сурово наказаны, если продолжат отравлять жизнь большинству планеты.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на Украине >>>

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

украина, россия