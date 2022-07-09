https://uz.sputniknews.ru/20220709/vysokotochnye-artilleriyskie-snaryady-rossii-v-svo-na-ukraine--26044276.html

Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на Украине

Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на Украине

Военные конфликты становятся более высокотехнологичными

2022-07-09T09:00+0500

2022-07-09T09:00+0500

2022-07-09T09:00+0500

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Специальная военная операция на Украине подтверждает тенденцию – российская артиллерия наиболее эффективно поражает позиции и объекты противника корректируемыми боеприпасами "Краснополь", "Китолов" и "Грань".Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий в Донбассе успешно применяют высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь", "Китолов" и управляемые мины "Грань" дальностью до 30 км, 13 км и 9 км соответственно. По данным источника в силовых структурах, в специальной военной операции эти боеприпасы стали основными для точечного уничтожения дотов/дзотов, огневых точек и бронетехники ВСУ.Минобороны РФ неоднократно демонстрировало кадры объективного контроля уничтожения боеприпасом "Краснополь" различных военных объектов ВСУ. На одном из видео – натовская самоходная артиллерийская установка DANA от прямого попадания разлетается на мелкие части. Не все высокоточные удары становятся достоянием общественности, но противник получает их ежедневно.Немецкая САУ Panzerhaubitze-2000 против российской "Коалиции-СВ" в ДонбассеБоеприпасы "Краснополь", "Китолов" и "Грань" оснащены наиболее эффективной из всех существующих системой полуактивного лазерного наведения, работают в интеграции с оптическим лазерным целеуказателем, установленным на борту БПЛА типа "Орлан". При подлете снаряда к поражаемому объекту траектория корректируется аэродинамическими рулями. Защититься от высокоточных боеприпасов средствами ПВО или РЭБ практически невозможно. В отличие от натовских аналогов типа Excalibur, российские управляемые снаряды способны поражать движущиеся (на скоростях до 36 км в час) наземные и надводные цели. Спутниковое наведение (использования сигналов GPS) натовских высокоточных снарядов позволяет надежно решать лишь полицейские задачи, а в условиях радиоэлектронного противодействия (РЭБ) поражение цели становится нереалистичным. При стрельбе Excalibur невозможно реализовать принцип "выстрелил —забыл", то есть быстро сменить огневую позицию.Технология боевого применения высокоточных осколочно-фугасных снарядов успешно отработана в ходе российской военной операции в Сирии – в начале 2018 года ударом "Краснополя" уничтожен склад беспилотников, который террористы использовали для атак на авиабазу Хмеймим. Ранее "Краснополь" был замечен в Афганистане, где многонациональные силы НАТО использовали российские снаряды против боевиков-исламистов. Имея выбор, канадские артиллеристы пренебрегли собственными боеприпасами M982 Excalibur дальностью поражения до 60 км, потому что экспортный "Краснополь" калибра 155-мм оказался точнее.Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" против Harpoon, Exocet и NSMСамо совершенствоПрименение высокоточных боеприпасов позволяет в два-три раза сократить время операции и количество привлекаемых артиллерийских установок, снизить стоимость выполнения задач. Поражение цели с одного выстрела "Краснополь" гарантирует на 96 процентов, круговое вероятное отклонение (КВО) – не более 2 метров. По расчетным таблицам, для подавления взводного опорного пункта необходимо 800 обычных артиллерийских снарядов, которые могут заменить всего 10 боеприпасов "Краснополь". Усовершенствованная модификация снаряда "Краснополь-М2" имеет дальность поражения до 30 км, боевую часть до 26 кг, вес взрывчатого вещества до 11 кг. Заметим, американская спутниковая коррекция полета обеспечивает эффективность Excalibur не более 92 процентов с отклонением до 10 метров, КВО с помехами от средств РЭБ – до 20 метров. Еще один недостаток натовского аналога – высокая стоимость снаряда, около 70 тысяч долларов. По критерию "стоимость – эффективность" российские корректируемые боеприпасы значительно выигрывают.Для точного артиллерийского огня Российская армия применяет также осколочно-фугасные снаряды семейства "Китолов" калибра 122 мм (САУ "Гвоздика") и 120 мм (САУ "Нона" и "Нона-СВК"). Наиболее совершенная модификация – "Китолов-2М" дальностью до 13500 метров – позволяет поразить бронетехнику (в движении со скоростью до 40 км в час), фортификационные укрепления, переправы и мосты, транспортные и десантные корабли (катера). Боеприпас находится в арсенале артиллерийских подразделений ВДВ. Масса снаряда 28 кг, взрывчатки – более 5 кг. Мал, да удал.Как работают на Украине комплексы РЭБ "Красуха-4С"Кроме артиллерийских снарядов, на технологической базе "Китолова" создана управляемая мина КМ-8 "Грань". Предназначена для ведения огня из 120-мм минометов. Максимальная дальность поражения целей – 9 км, что является выдающимся показателем для минометов. Разумеется, для всей линейки высокоточных боеприпасов весьма непросто было создать электронику, способную выдержать нагрузку выстрела. Технологическое совершенствование продолжается.Для уничтожения целей современными высокоточными артиллерийскими боеприпасами по-прежнему требуются координаты, лазерная подсветка позволяет корректировать траекторию снаряда на финальном отрезке. Поэтому постоянно возрастает роль технических средств разведки и "подсветки" на поле боя (БПЛА).Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Почему на Западе "заметили" украинский черный рынок вооружений НАТОВакханалия самоненависти охватила Запад

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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россия, украина, вооружение