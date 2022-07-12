https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26102377.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Синоптики предупреждают об усилении ветра и кратковременных дождях в некоторых регионах республики.
2022-07-12T07:56+0500
2022-07-12T07:56+0500
2022-07-12T09:29+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 33-38 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градуcов, днем — 33-38 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 32-37 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская областиПеременная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 30-35 градусов.Горные и предгорные районыНебольшая, местами переменная облачность, в отдельных предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 23-28 градусов.Читайте также: Как получить кредиты для семейного бизнеса через е-платформу
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прогноз погоды
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
07:56 12.07.2022 (обновлено: 09:29 12.07.2022)
Синоптики предупреждают об усилении ветра и кратковременных дождях в некоторых регионах республики.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градусов, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,
в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 33-38 градусов.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градуcов, днем — 33-38 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 32-37 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области
Переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 30-35 градусов.
Горные и предгорные районы
Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 23-28 градусов.