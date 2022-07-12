https://uz.sputniknews.ru/20220712/zelenskiy-osudil-reshenie-kanady-vernut-turbinu-dlya-severnogo-potoka-26103385.html
Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
Президент Украины предполагает, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут якобы быть опасными "не только для Украины, а для всех стран демократического мира".
2022-07-12T08:37+0500
2022-07-12T08:37+0500
2022-07-12T09:23+0500
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siemens
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский считает "абсолютно неприемлемым" решение Канады вернуть в Германию турбину для газопровода "Северный поток", сообщает РИА Новости.Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции все-таки вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.Зеленский также предположил, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут якобы быть опасными "не только для Украины, а для всех стран демократического мира"."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 млн. кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 млн. кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", и при этом ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Канада решила вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток"
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Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
08:37 12.07.2022 (обновлено: 09:23 12.07.2022)
Президент Украины предполагает, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут якобы быть опасными "не только для Украины, а для всех стран демократического мира".
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский считает "абсолютно неприемлемым" решение Канады вернуть в Германию турбину для газопровода "Северный поток", сообщает РИА Новости
.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции все-таки вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил", — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский также предположил, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут якобы быть опасными "не только для Украины, а для всех стран демократического мира".
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 млн. кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 млн. кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", и при этом ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.
Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.
Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.
Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.