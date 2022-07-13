https://uz.sputniknews.ru/20220713/eks-sovetnik-glavy-ssha-priznalsya-v-podgotovke-gosperevorotov-v-mire--video-26135463.html

Экс-советник главы США признался в подготовке госпереворотов в мире — видео

Экс-советник главы США признался в подготовке госпереворотов в мире — видео

Болтон назвал себя человеком, который участвовал в госпереворотах в мире.

2022-07-13T11:46+0500

2022-07-13T11:46+0500

2022-07-13T11:47+0500

в мире

сша

госпереворот

советник

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Бывший советник Трампа по нацбезопасности признался, что участвовал в организации государственных переворотов в мире. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.В ходе беседы на CNN журналист предположил, что для подготовки переворота "не нужно обладать блестящим умом". В каких странах США провели госперевороты, он не уточнил. В 2005-2006 годах Болтон был представителем США в ООН. Однажды он заявил: "Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются США".Читайте также:Twitter подал в суд на Илона Маска

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сша, госпереворот, советник