https://uz.sputniknews.ru/20220713/eks-sovetnik-glavy-ssha-priznalsya-v-podgotovke-gosperevorotov-v-mire--video-26135463.html
Экс-советник главы США признался в подготовке госпереворотов в мире — видео
Экс-советник главы США признался в подготовке госпереворотов в мире — видео
Болтон назвал себя человеком, который участвовал в госпереворотах в мире.
2022-07-13T11:46+0500
2022-07-13T11:46+0500
2022-07-13T11:47+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Бывший советник Трампа по нацбезопасности признался, что участвовал в организации государственных переворотов в мире. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.В ходе беседы на CNN журналист предположил, что для подготовки переворота "не нужно обладать блестящим умом". В каких странах США провели госперевороты, он не уточнил. В 2005-2006 годах Болтон был представителем США в ООН. Однажды он заявил: "Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются США".Читайте также:Twitter подал в суд на Илона Маска
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сша, госпереворот, советник
Экс-советник главы США признался в подготовке госпереворотов в мире — видео
11:46 13.07.2022 (обновлено: 11:47 13.07.2022)
Джон Болтон назвал себя человеком, который участвовал в госпереворотах в "других частях света".
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Бывший советник Трампа по нацбезопасности признался, что участвовал в организации государственных переворотов в мире. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье
.
В ходе беседы на CNN журналист предположил, что для подготовки переворота "не нужно обладать блестящим умом".
Джон Болтон возразил: "Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов — не здесь, но в других частях света, — я не согласен. Это требует большого количества работы".
В каких странах США провели госперевороты, он не уточнил.
В 2005-2006 годах Болтон был представителем США в ООН. Однажды он заявил: "Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются США".