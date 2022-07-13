https://uz.sputniknews.ru/20220713/twitter-podal-v-sud-na-ilona-maska-26130957.html

Twitter подал в суд на Илона Маска

Twitter подал в суд на Илона Маска

Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы тот завершил сделку по покупке компании

2022-07-13T08:31+0500

2022-07-13T08:31+0500

2022-07-13T08:31+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, следует из документов, переданных в канцлерский суд американского штата Делавер, сообщает РИА Новости.Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам миллиардера, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.Читайте также: Сын Илона Маска официально стал девушкой и сменил имя

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сша, илон маск, twitter, суд