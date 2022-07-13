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https://uz.sputniknews.ru/20220713/eto-esche-ne-predel-chto-budet-s-evro-i-dollarom-26146550.html
"Это еще не предел": что будет с евро и долларом
"Это еще не предел": что будет с евро и долларом
Евро сравнялся с долларом — впервые за 20 лет.
2022-07-13T16:22+0500
2022-07-13T16:22+0500
колумнисты
евро
доллары
курс валют
мнение эксперта
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Сокращение поставок российских энергоресурсов обернется для ЕС длительной и глубокой рецессией, прогнозируют аналитики. Инвесторы настроены крайне скептически. Более того, евро рискует потерять статус резервной валюты, пишет колумнист РИА Новости Ирина Красикова. На двадцатилетнем минимумеДаже в кризисный 2008-й евро был в 1,6 раза дороже доллара. А сейчас — паритет. Слишком разнится политика Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), поясняют эксперты. Американский регулятор из-за разогнавшейся инфляции трижды в этом году повышал базовую ставку и дошел до 1,5-1,75 процента. В Европе же этот показатель по-прежнему отрицательный — минус 0,5. ЕЦБ не спешит ужесточать денежно-кредитную политику, продолжая накачивать экономику ликвидностью. ФРС, наоборот, действует агрессивно, и это сильно давит на евро.В результате доходность по американским казначейским облигациям выше, чем по долговым обязательствам Старого Света. "У экономики США лучше результаты, чем у большинства других стран. К тому же растет спрос на доллар как защитный актив. Так всегда бывает при геополитической напряженности, замедлении мирового ВВП, повышении риска энергетического и продовольственного кризиса", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Европа больше всех страдает от нехватки энергоресурсов из-за эмбарго на российские нефть и газ.Убергейт: Макрона заподозрили в ненадлежащих отношениях с СШАВ июне годовая инфляция в еврозоне превысила 8,5 процента — рекорд за всю историю статистических расчетов. Основной вклад внесли тарифы на энергию — прибавили почти 42%. Продукты — 8,9, промтовары — 4,3. Больше всего цены выросли в странах Балтии, особенно зависящих от углеводородов.Подорожание топлива и сельскохозяйственного сырья подрывает экономику региона. К тому же — беженцы, сокращение экспорта в Россию. "Падение евро ускорилось из-за опасений скорой рецессии в еврозоне на фоне энергетического кризиса. Плюс бездействие ЕЦБ заставило игроков рынка закрывать длинные позиции", — комментирует Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Не делайте ставок против еврозоны, — обратился к инвесторам бывший президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. Ставку последний раз повышали именно под его руководством — в 2011-м.Подливают масло в огонь санкции и логистические проблемы, более чувствительные для Европы, чем для США. Влияет и рекордный торговый дефицит, вызванный опять же взлетом котировок нефти и газа.Танец с Путиным стал угрозой для ЕвропыАналитики прогнозируют дальнейшее ослабление евро к доллару и закрепление пары даже ниже паритета. В пользу приобретения евро — его дешевизна. Против — сложности инвестирования. Покупка валют недружественных стран несет риски, предупреждают эксперты. Сложно реализовать, возможны новые санкции. К тому же банки вводят комиссии за обслуживание счетов. Потрясения, с которыми столкнулся ЕС, и мягкая монетарная политика ЕЦБ еще долго будут давить на европейскую экономику и валюту.Оказались не готовыСитуация изменится, когда цикл повышения ставки ФРС завершится, а ЕЦБ перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики. Но главное — должны стабилизироваться цены на нефть и газ.Между тем мегаватт/час обходится эстонцам уже в 400 евро. Немцам — в 300, французам — почти в 800 по фьючерсам на октябрь — декабрь. В нынешних экстремальных обстоятельствах европейцы вынуждены отказаться от зеленых планов. Возвращаются к "грязному" топливу, в том числе — к углю.Постепенно осознают весь ущерб от антироссийских санкций и в энергетическом лобби. В частности, президент Торговой палаты Австрии Харальд Марер назвал такую политику "непродуманной и вредной". По его словам, евробюрократы забыли проинформировать население о том, сколько за это придется заплатить."Наркотик изнасилования" может утопить карьеру канцлера ГерманииОсобенно по карману бьет голубое топливо. За три месяца августовский фьючерс на бирже ICE взлетел на 77,7 процента. Главная причина — сокращение поставок из России. "Из пяти маршрутов в Европу, по сути, действует один "Северный поток", и то на треть мощности. По польскому участку трубопровода OPAL, "Турецкому потоку", украинской ГТС прокачивают по минимуму. А "Ямал — Европа" — под российскими контрсанкциями", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Кроме того, Канада пока не вернула после ремонта газокомпрессорные турбины "Северного потока". В результате мощность снизилась на 60 процентов. Плюс плановая профилактическая приостановка во второй декаде июля. И все совпало с закачкой в европейские хранилища на осенне-зимний период. В результате котировки опять резко пошли вверх.После сообщений о том, что Канада пообещала доставить турбины 8 июля, а плановые работы на "Северном потоке" закончатся после 21-го, цены немного опустились.Однако голубое топливо все равно очень дорогое. Импорт из России уменьшился из-за отказа некоторых стран рассчитываться рублями. Надежды Европы на американский СПГ не оправдались: не хватает танкеров — они зафрахтованы на долгий срок на другие направления, в основном в Азию.Аналитики ожидают дальнейшего повышения стоимости природного газа в Европе и, как следствие, взлета тарифов ЖКХ и цен на продовольствие.Читайте также:Бесславные ублюдки: о своих наемниках Европа предпочитает сегодня забытьСША готовятся к большой войне с Россией в Европе
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евро, доллары, курс валют, мнение эксперта

"Это еще не предел": что будет с евро и долларом

16:22 13.07.2022
© pixabay.com/artbaggageДоллар и евро
Доллар и евро - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2022
© pixabay.com/artbaggage
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Евро сравнялся с долларом — впервые за 20 лет. Сказывается нерасторопность Европейского центрального банка, медленно реагирующего на рекордную инфляцию.
Сокращение поставок российских энергоресурсов обернется для ЕС длительной и глубокой рецессией, прогнозируют аналитики. Инвесторы настроены крайне скептически. Более того, евро рискует потерять статус резервной валюты, пишет колумнист РИА Новости Ирина Красикова.

На двадцатилетнем минимуме

Даже в кризисный 2008-й евро был в 1,6 раза дороже доллара. А сейчас — паритет. Слишком разнится политика Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), поясняют эксперты. Американский регулятор из-за разогнавшейся инфляции трижды в этом году повышал базовую ставку и дошел до 1,5-1,75 процента. В Европе же этот показатель по-прежнему отрицательный — минус 0,5. ЕЦБ не спешит ужесточать денежно-кредитную политику, продолжая накачивать экономику ликвидностью. ФРС, наоборот, действует агрессивно, и это сильно давит на евро.
В результате доходность по американским казначейским облигациям выше, чем по долговым обязательствам Старого Света. "У экономики США лучше результаты, чем у большинства других стран. К тому же растет спрос на доллар как защитный актив. Так всегда бывает при геополитической напряженности, замедлении мирового ВВП, повышении риска энергетического и продовольственного кризиса", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Европа больше всех страдает от нехватки энергоресурсов из-за эмбарго на российские нефть и газ.
Убергейт: Макрона заподозрили в ненадлежащих отношениях с США
В июне годовая инфляция в еврозоне превысила 8,5 процента — рекорд за всю историю статистических расчетов. Основной вклад внесли тарифы на энергию — прибавили почти 42%. Продукты — 8,9, промтовары — 4,3. Больше всего цены выросли в странах Балтии, особенно зависящих от углеводородов.
Подорожание топлива и сельскохозяйственного сырья подрывает экономику региона. К тому же — беженцы, сокращение экспорта в Россию. "Падение евро ускорилось из-за опасений скорой рецессии в еврозоне на фоне энергетического кризиса. Плюс бездействие ЕЦБ заставило игроков рынка закрывать длинные позиции", — комментирует Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Не делайте ставок против еврозоны, — обратился к инвесторам бывший президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. Ставку последний раз повышали именно под его руководством — в 2011-м.
Подливают масло в огонь санкции и логистические проблемы, более чувствительные для Европы, чем для США. Влияет и рекордный торговый дефицит, вызванный опять же взлетом котировок нефти и газа.
Танец с Путиным стал угрозой для Европы
Аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление евро к доллару и закрепление пары даже ниже паритета. В пользу приобретения евро — его дешевизна. Против — сложности инвестирования. Покупка валют недружественных стран несет риски, предупреждают эксперты. Сложно реализовать, возможны новые санкции. К тому же банки вводят комиссии за обслуживание счетов. Потрясения, с которыми столкнулся ЕС, и мягкая монетарная политика ЕЦБ еще долго будут давить на европейскую экономику и валюту.

Оказались не готовы

Ситуация изменится, когда цикл повышения ставки ФРС завершится, а ЕЦБ перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики. Но главное — должны стабилизироваться цены на нефть и газ.
Между тем мегаватт/час обходится эстонцам уже в 400 евро. Немцам — в 300, французам — почти в 800 по фьючерсам на октябрь — декабрь. В нынешних экстремальных обстоятельствах европейцы вынуждены отказаться от зеленых планов. Возвращаются к "грязному" топливу, в том числе — к углю.
Постепенно осознают весь ущерб от антироссийских санкций и в энергетическом лобби. В частности, президент Торговой палаты Австрии Харальд Марер назвал такую политику "непродуманной и вредной". По его словам, евробюрократы забыли проинформировать население о том, сколько за это придется заплатить.
"Наркотик изнасилования" может утопить карьеру канцлера Германии
Особенно по карману бьет голубое топливо. За три месяца августовский фьючерс на бирже ICE взлетел на 77,7 процента. Главная причина — сокращение поставок из России. "Из пяти маршрутов в Европу, по сути, действует один "Северный поток", и то на треть мощности. По польскому участку трубопровода OPAL, "Турецкому потоку", украинской ГТС прокачивают по минимуму. А "Ямал — Европа" — под российскими контрсанкциями", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
Кроме того, Канада пока не вернула после ремонта газокомпрессорные турбины "Северного потока". В результате мощность снизилась на 60 процентов. Плюс плановая профилактическая приостановка во второй декаде июля. И все совпало с закачкой в европейские хранилища на осенне-зимний период. В результате котировки опять резко пошли вверх.
После сообщений о том, что Канада пообещала доставить турбины 8 июля, а плановые работы на "Северном потоке" закончатся после 21-го, цены немного опустились.
Однако голубое топливо все равно очень дорогое. Импорт из России уменьшился из-за отказа некоторых стран рассчитываться рублями.
"В таких условиях европейцам придется экономить энергоносители, искать альтернативных поставщиков и другое топливо", — отмечает Деев.
Надежды Европы на американский СПГ не оправдались: не хватает танкеров — они зафрахтованы на долгий срок на другие направления, в основном в Азию.
"Европейские подземные газовые хранилища заполнены менее чем на 60 процентов. Регламент требует 80 процентов к 1 ноября. Выполнить это будет сложно. Если не удастся, голубое топливо в ЕС закончится к февралю", — предупреждает эксперт.
Аналитики ожидают дальнейшего повышения стоимости природного газа в Европе и, как следствие, взлета тарифов ЖКХ и цен на продовольствие.
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