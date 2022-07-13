https://uz.sputniknews.ru/20220713/ubergeyt-makrona-zapodozrili-v-nenadlejaschix-otnosheniyax-s-ssha-26136547.html

Убергейт: Макрона заподозрили в ненадлежащих отношениях с США

Убергейт: Макрона заподозрили в ненадлежащих отношениях с США

Не прошло и ста дней со вступления вторично в должность французского президента, как Эммануэлю Макрону буквально накануне главного национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии — преподнесли подарок.

2022-07-13T12:07+0500

2022-07-13T12:07+0500

2022-07-13T12:07+0500

колумнисты

франция

эммануэль макрон

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Была раскрыта его переписка с Тревисом Калаником, сооснователем приложения для вызова такси "Убер". Желая завоевать европейский — в частности, французский — рынок, топ-менеджеры "Убера" и примкнувшие к ним лоббисты выбрали в 2014 году своей шерпой-проводником именно Макрона. В тот момент никакого еще не президента, а (очень) амбициозного министра экономики и развития Пятой республики. Столь торжественно это названо, поскольку в тот момент Макрон начал именовать Францию не иначе как "нацию стартапов", пишет колумнист РИА Новости Елена Караева.Звучит ярко, хотя на деле подкладка и отдушка этого лозунгового словосочетания довольно сильно попахивает. Как минимум — конфликтом интересов. Как максимум — коррупцией.Макрон (об этом сообщается в публикациях французских медиа, входящих в так называемый международный консорциум журналистов-расследователей; говорят, что финансово эту группу товарищей поддерживают глобалистские финансовые круги и их "пророк" Сорос) наперекор всей этике и даже эстетике устроил для Каланика и его людей режим максимального благоприятствования в бизнесе.Его протекция простиралась так далеко и так широко, что позволила уберовцам легко преодолеть все бюрократические, юридические и иные преграды, чтобы начать зарабатывать деньги на французах. И остальных европейцах.Танец с Путиным стал угрозой для ЕвропыМакрон-министр позволял себе в отношении Каланика и Ко жесты, за которые любой другой вылетел бы из правительства немедленно. Он провел через парламент такие поправки к закону о регулировании работы таксистов, что жесткие правила охраны труда во Франции оказались в данном конкретном случае практически отменены. Он вмешивался в работу префекта полиции, запретившего было поездки на "Убере", заставив того (с помощью своих людей) отменить это решение. Человек, помогший Макрону дезавуировать указ префекта, сегодня, кстати, занимает пост одного из его советников и работает в Елисейском дворце.Макрон готов был для топ-менеджмента "Убера" практически на все, и об этом в опубликованных мейлах пишет сам Каланик.Разумеется, методы работы уберовцев, агрессивно-дуболомные, для высших госчиновников Франции были что красная тряпка для быка, они попытались сопротивляться. Но кто мог устоять перед напором дуэта Макрон — Каланик? В итоге правительство тихо сдалось, депутаты послушно проголосовали за закон, который нарушил все или почти все официальные обещания, данные таксистам. Те поняли, что их предали, и разошлись — вернее, разъехались — по своим делам."Убер" решил все свои проблемы. Макрон вскоре после этого подал в отставку и решил заняться большой политикой.Подробное изложение того, как нынешний глава Франции лоббировал интересы американской компании, пренебрегая интересами своих соотечественников и собственной страны, могло удивить только неискушенных. Тем более что рассказ об интриге, выпущенный летним воскресным вечером, был рассчитан исключительно на информационных гурманов.Уже в понедельник его комментировали в том духе, что "президент действовал в тот момент, руководствуясь интересами потребителей и интересами страны, нуждающейся в инвестициях и работе иностранных компаний". Государственный скандал, о котором попытались заявить оппоненты Макрона, почти мгновенно был заболтан иной повесткой дня. В этой повестке — и новая волна пандемии, и близость сезона отпусков, и грядущая жара, когда вся Франция должна превратиться в маленькую Сахару. Ну и паническое ожидание конца снабжения энергоносителями из России.Во Франции боятся русских шпионов в коротких штанишкахКороче, любые новости — на любой вкус, цвет, размер и иные предпочтения.Однако не каждый день пресса вываливает такие красочные подробности жизни и пристрастий президента. Да еще — они все с "пруфами".И, зная контекст происходящего, самое время спросить: а что подобная публикация, да еще в нескольких весьма влиятельных медиа, должна продемонстрировать? Как факты, в ней изложенные, сделанные достоянием общественности, могут повлиять на общественные настроения?Выборы — и президентские, и парламентские — во Франции прошли. Никакого значения сегодня истории про то, что Макрон называл Каланика "дорогим Тревисом", обращаясь к тому на "ты", не имеют. Для общества. Для граждан.Но и не обществу, скорее всего, они были адресованы.Для того чтобы точно понимать, зачем вполне послушной прессе, весьма лояльной действующей власти, сегодня предоставлять радиоволны и сетевые площадки для рассказа, как перед американскими корпорациями склоняются европейские власти практически любого уровня, много ума не требуется. Европейские власти делают это потому, что им это выгодно. Выгодно лично им, разумеется. О социумах речь вообще не идет.Властям такая покорность дает сплошные бенефиции. Они не тратят деньги на оборону. И поэтому могут представлять в Брюсселе бюджеты практически без военных трат. Они также могут вообще не заниматься промышленной политикой — правильные корпорации, работающие с минимальными издержками и поэтому получающие максимальные прибыли, произведут абсолютно все, что нужно европейскому обывателю. От котлет в булочках до кроссовок, от зрелищ из Голливуда до смартфонов, от идей по поводу всего гендерно-флюидного до детских подгузников. Наиболее хватких и крикливых возьмут в американские же университеты, тех, кто поскромнее, будут держать на пособиях или на мелких зарплатах. Предприниматели, точнее, то, что от них пока осталось, сигнал тоже поняли и строят свои бизнесы по американской же модели.Бесславные ублюдки: о своих наемниках Европа предпочитает сегодня забытьПо американской модели в Европе скоро начнут перестраивать и пенсионную систему, и систему здравоохранения. Весь европейский гуманизм тихо пошел лесом — сам Евросоюз в период пандемии оказался не в состоянии сделать ни средства индивидуальной защиты, ни поставить на поток производство вакцин.Америка за последние тридцать лет совершила практически невозможное — она себе полностью подчинила ЕС, который вообще-то был создан как противовес США в политическом и экономическом плане.Финал: Америке удалось с помощью геополитического авантюризма оторвать Европу от России, таким образом лишив континент, не имеющий практически никаких полезных ископаемых, не только честного и четкого поставщика, соблюдавшего все обязательства, но и свободного доступа к ресурсам. Теперь ЕС придется покупать все или почти все у США.Эта зависимость в сочетании со сползанием в нищету и с грядущим крахом экономики не имеет прецедентов.И уже на самом деле абсолютно неважно, был ли Макрон лоббистом "Убера" или не был. Гораздо важнее, что ему, Макрону, показали его место. Как и всему французскому истеблишменту: вот вы где у нас, голубчики! Вот как крепко мы вас держим за ваши нежные и не очень места!Вопрос абсолютно не в том, кто и кому пишет в мейлах, а в том, что уже вторые сутки Макрон в курсе, что его могут ослабить политически в тот момент, когда это будет сочтено полезным для Америки.И ему, как принято говорить, с этим не только придется жить. Ему придется вот в этом состоянии управлять страной, принимать новые санкции против России, решать тяжелейшие проблемы в экономике.Ясно, что из перечисленного возможны, и то с дикими усилиями, только очередные санкции. Все остальное сделать не получится.И, вероятно, самое главное.Тридцать лет подряд Европа теряла свой суверенитет. Потому что ей так было проще. Тридцать лет подряд Россия с беспримерным трудом свой суверенитет создавала.Опасность пойти по ложному — то есть по квазиевропейскому — пути была, соблазн сумели преодолеть.Европе, лихо похищенной Америкой, сегодня о российской самостоятельности и независимости можно только мечтать. "Уберизация" ее политических элит вряд ли даст континенту шанс на смену вектора и смену выбора. Ни в обозримом, ни в необозримом будущем.Читайте также: Наступление союзных войск на Северск и Славянск развивается динамично

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

франция, эммануэль макрон