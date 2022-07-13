https://uz.sputniknews.ru/20220713/million-soldat-vsu-s-zapadnym-orujiem-provalyat-nastuplenie---ekspert-26137665.html

Миллион солдат ВСУ с западным оружием провалят наступление - эксперт

Миллион солдат ВСУ с западным оружием провалят наступление - эксперт

Министр обороны Украины сообщил, что создает "миллионные боевые силы".

2022-07-13T13:13+0500

2022-07-13T13:13+0500

2022-07-13T13:13+0500

украина

солдаты

оружие

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Наступление миллиона украинских военных на юге страны провалится в первую очередь потому, что власти уже выдали свои планы, заявил старший научный сотрудник британского Королевского института исследований Джек Уотлинг, пишет издание Independent.Специалист отметил, что сообщив во всеуслышание о своих намерениях, Киев дал возможность Москве тщательно подготовиться и сосредоточить ресурсы, чтобы устранить потенциальную опасность.Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что создает "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для исполнения указа по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно необходимых для экономики государства". Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что Владимир Зеленский проигрывает по всем направлениям, но продолжает толкать свою страну к непременному краху. По его словам, такие приказы наглядно демонстрируют "политическую агонию киевского режима".Читайте также:Наступление союзных войск на Северск и Славянск развивается динамично

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