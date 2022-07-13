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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220713/million-soldat-vsu-s-zapadnym-orujiem-provalyat-nastuplenie---ekspert-26137665.html
Миллион солдат ВСУ с западным оружием провалят наступление - эксперт
Миллион солдат ВСУ с западным оружием провалят наступление - эксперт
Министр обороны Украины сообщил, что создает "миллионные боевые силы".
2022-07-13T13:13+0500
2022-07-13T13:13+0500
украина
солдаты
оружие
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Наступление миллиона украинских военных на юге страны провалится в первую очередь потому, что власти уже выдали свои планы, заявил старший научный сотрудник британского Королевского института исследований Джек Уотлинг, пишет издание Independent.Специалист отметил, что сообщив во всеуслышание о своих намерениях, Киев дал возможность Москве тщательно подготовиться и сосредоточить ресурсы, чтобы устранить потенциальную опасность.Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что создает "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для исполнения указа по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно необходимых для экономики государства". Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что Владимир Зеленский проигрывает по всем направлениям, но продолжает толкать свою страну к непременному краху. По его словам, такие приказы наглядно демонстрируют "политическую агонию киевского режима".Читайте также:Наступление союзных войск на Северск и Славянск развивается динамично
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украина, солдаты, оружие

Миллион солдат ВСУ с западным оружием провалят наступление - эксперт

13:13 13.07.2022
© AP Photo / Efrem LukatskyСпецоперация России по защите Донбасса на Украине
Спецоперация России по защите Донбасса на Украине - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Министр обороны Украины сообщил, что создает "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Наступление миллиона украинских военных на юге страны провалится в первую очередь потому, что власти уже выдали свои планы, заявил старший научный сотрудник британского Королевского института исследований Джек Уотлинг, пишет издание Independent.
Специалист отметил, что сообщив во всеуслышание о своих намерениях, Киев дал возможность Москве тщательно подготовиться и сосредоточить ресурсы, чтобы устранить потенциальную опасность.
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что создает "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для исполнения указа по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно необходимых для экономики государства".
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что Владимир Зеленский проигрывает по всем направлениям, но продолжает толкать свою страну к непременному краху. По его словам, такие приказы наглядно демонстрируют "политическую агонию киевского режима".
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