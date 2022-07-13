https://uz.sputniknews.ru/20220713/minenergo-budet-sdavat-zemlyu-v-arendu-pod-zelenye-elektrostantsii-26138751.html
Минэнерго будет сдавать землю в аренду под "зеленые" электростанции
Минэнерго будет сдавать землю в аренду под "зеленые" электростанции
Власти Узбекистана ввели новый порядок предоставления земельных участков для строительства солнечных и ветровых электростанций.
2022-07-13T12:29+0500
2022-07-13T12:29+0500
2022-07-13T12:29+0500
общество
министерство энергетики узбекистана
земля
электростанция
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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. В Узбекистане ввели новый порядок предоставления земельных участков под строительство солнечных и ветровых электростанций.Новые правила закреплены в постановлении президента "О внесении изменений и дополнений в некоторые документы с целью отвода необходимых земельных участков для развития возобновляемых источников энергии".В частности, документ предусматривает, что:За последние три года власти Узбекистана привлекли прямых иностранных инвестиций на $2,9 млрд. В настоящее время идет строительство 10 ветровых электростанций мощностью 2897 МВт.Читайте также: Мирзиёев поручил ускорить процедуры для старта крупных энергопроектов
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство энергетики узбекистана, земля, электростанция
Минэнерго будет сдавать землю в аренду под "зеленые" электростанции
Власти Узбекистана ввели новый порядок предоставления земельных участков для строительства солнечных и ветровых электростанций.
ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. В Узбекистане ввели новый порядок предоставления земельных участков под строительство солнечных и ветровых электростанций.
Новые правила закреплены в постановлении
президента "О внесении изменений и дополнений в некоторые документы с целью отвода необходимых земельных участков для развития возобновляемых источников энергии".
В частности, документ предусматривает, что:
Министерство энергетики предоставляет земельные участки, необходимые для строительства электростанций, подстанций и воздушных сетей электропередач, в государственное и общественное пользование с правом постоянного пользования;
инвесторы получают земельные участки в аренду инвесторам на срок, равный сроку строительства и эксплуатации ветровых электростанций;
передаваемые земельные участки переводятся в категорию земель, предназначенных для производственных целей.
За последние три года власти Узбекистана привлекли прямых иностранных инвестиций на $2,9 млрд. В настоящее время идет строительство 10 ветровых электростанций мощностью 2897 МВт.