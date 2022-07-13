https://uz.sputniknews.ru/20220713/minenergo-budet-sdavat-zemlyu-v-arendu-pod-zelenye-elektrostantsii-26138751.html

Минэнерго будет сдавать землю в аренду под "зеленые" электростанции

Минэнерго будет сдавать землю в аренду под "зеленые" электростанции

Власти Узбекистана ввели новый порядок предоставления земельных участков для строительства солнечных и ветровых электростанций.

2022-07-13T12:29+0500

2022-07-13T12:29+0500

2022-07-13T12:29+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

земля

электростанция

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. В Узбекистане ввели новый порядок предоставления земельных участков под строительство солнечных и ветровых электростанций.Новые правила закреплены в постановлении президента "О внесении изменений и дополнений в некоторые документы с целью отвода необходимых земельных участков для развития возобновляемых источников энергии".В частности, документ предусматривает, что:За последние три года власти Узбекистана привлекли прямых иностранных инвестиций на $2,9 млрд. В настоящее время идет строительство 10 ветровых электростанций мощностью 2897 МВт.Читайте также: Мирзиёев поручил ускорить процедуры для старта крупных энергопроектов

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министерство энергетики узбекистана, земля, электростанция