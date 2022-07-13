https://uz.sputniknews.ru/20220713/priznanie-v-lyubvi-uzbekistanu--znamenityy-rejisser-iz-rossii-postavit-shou-v-samarkande-26150173.html
Признание в любви Узбекистану – знаменитый режиссер из России поставит шоу в Самарканде
Признание в любви Узбекистану – знаменитый режиссер из России поставит шоу в Самарканде
Мероприятие состоится в историко-этнографическом парке "Вечный город".
2022-07-13T18:21+0500
2022-07-13T18:21+0500
2022-07-13T19:51+0500
самарканд
культура
узбекистан
россия
режиссер
шоу
мероприятие
парк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0d/26156902_29:0:2532:1408_1920x0_80_0_0_1909eb6b10e6bff526566623c61b9d9c.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Самарканде откроется новый туристический комплекс "Silk Road Samarkand". Проект станет самым крупным туристическим центром в Центральной Азии. Первое мероприятие в нем состоится уже в конце июля. Речь идет о шоу в формате театрализованного представления. Оно приурочено к проведению VI Международного конгресса Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана – основа нового Ренессанса". Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в PR-департаменте комплекса.Мероприятие состоится в историко-этнографическом парке "Вечный город". Посетить его смогут только участники конгресса.Режиссером-постановщиком шоу стал российский телевизионный режиссер Андрей Болтенко, он же режиссер "Евровидения-2009" и церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.В свою очередь, автором шоу является известный узбекистанский художник Бобур Исмаилов.Напомним: в туристический комплекс "Silk Road Samarkand" войдут восемь отелей, а также парк, территория которого составляет 120 гектаров и насчитывает более 30 тыс. деревьев. Среди них – несколько видов сакуры, магнолия, бамбук, ива, а также персиковые и абрикосовые деревья.Читайте также:Узбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваля
самарканд
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0d/26156902_342:0:2219:1408_1920x0_80_0_0_11056a623e1beef66477b989d2d6ab98.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
самарканд, узбекистан, россия, режиссер, шоу, мероприятие, парк
Признание в любви Узбекистану – знаменитый режиссер из России поставит шоу в Самарканде
18:21 13.07.2022 (обновлено: 19:51 13.07.2022)
Мероприятие состоится в историко-этнографическом парке "Вечный город" уже в конце июля.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Самарканде откроется новый туристический комплекс "Silk Road Samarkand". Проект станет самым крупным туристическим центром в Центральной Азии.
Первое мероприятие в нем состоится уже в конце июля. Речь идет о шоу в формате театрализованного представления. Оно приурочено к проведению VI Международного конгресса Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана – основа нового Ренессанса". Об этом корреспонденту Sputnik
рассказали в PR-департаменте комплекса.
Мероприятие состоится в историко-этнографическом парке "Вечный город". Посетить его смогут только участники конгресса.
Режиссером-постановщиком шоу стал российский телевизионный режиссер Андрей Болтенко, он же режиссер "Евровидения-2009" и церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
"Мы пошли на эксперимент, довольно сложный с организационной точки зрения. В первую очередь потому, что над программой работает большая зарубежная команда, задачей которой стало создать не иностранное, а узбекское шоу. Для этого нам нужно было посмотреть на него не со стороны, а изнутри - в том числе благодаря помощи коллег из Узбекистана. Каждый фрагмент торжественной церемонии мы старательно соотносим со всем, что является частью узбекского ДНК. Данное шоу - своего рода признание в любви культуре Узбекистана", - рассказал Андрей Болтенко.
В свою очередь, автором шоу является известный узбекистанский художник Бобур Исмаилов.
"Это три года строительства, изобретений, оживления наших фантазий, - таким образом прокомментировал свою работу он и добавил: - Церемония открытия — это продолжение той сказки, которую мы писали на протяжении этих нескольких лет".
Напомним: в туристический комплекс "Silk Road Samarkand" войдут восемь отелей, а также парк, территория которого составляет 120 гектаров и насчитывает более 30 тыс. деревьев. Среди них – несколько видов сакуры, магнолия, бамбук, ива, а также персиковые и абрикосовые деревья.