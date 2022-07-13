https://uz.sputniknews.ru/20220713/priznanie-v-lyubvi-uzbekistanu--znamenityy-rejisser-iz-rossii-postavit-shou-v-samarkande-26150173.html

Признание в любви Узбекистану – знаменитый режиссер из России поставит шоу в Самарканде

Признание в любви Узбекистану – знаменитый режиссер из России поставит шоу в Самарканде

Мероприятие состоится в историко-этнографическом парке "Вечный город".

2022-07-13T18:21+0500

2022-07-13T18:21+0500

2022-07-13T19:51+0500

самарканд

культура

узбекистан

россия

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шоу

мероприятие

парк

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Самарканде откроется новый туристический комплекс "Silk Road Samarkand". Проект станет самым крупным туристическим центром в Центральной Азии. Первое мероприятие в нем состоится уже в конце июля. Речь идет о шоу в формате театрализованного представления. Оно приурочено к проведению VI Международного конгресса Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана – основа нового Ренессанса". Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в PR-департаменте комплекса.Мероприятие состоится в историко-этнографическом парке "Вечный город". Посетить его смогут только участники конгресса.Режиссером-постановщиком шоу стал российский телевизионный режиссер Андрей Болтенко, он же режиссер "Евровидения-2009" и церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.В свою очередь, автором шоу является известный узбекистанский художник Бобур Исмаилов.Напомним: в туристический комплекс "Silk Road Samarkand" войдут восемь отелей, а также парк, территория которого составляет 120 гектаров и насчитывает более 30 тыс. деревьев. Среди них – несколько видов сакуры, магнолия, бамбук, ива, а также персиковые и абрикосовые деревья.Читайте также:Узбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваля

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самарканд, узбекистан, россия, режиссер, шоу, мероприятие, парк