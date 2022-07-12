https://uz.sputniknews.ru/20220712/uzbekistanskiy-film-pokoril-jyuri-mejdunarodnogo-kinofestivalya--26096700.html

Узбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваля

Узбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваля

Кинолента узбекского режиссера выиграла в своей номинации.

2022-07-12T07:35+0500

2022-07-12T07:35+0500

2022-07-12T09:34+0500

культура

фестиваль

кино

фильм

узбекистанец

жюри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0b/26090684_0:18:949:552_1920x0_80_0_0_ef8bdcba023057c4292065ac806623b1.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Короткометражный фильм узбекского режиссера Шерзода Назарова "По шелковому пути" победил в номинации "Лучший короткометражный фильм" на VIII Международном фестивале кино SOL в Испании. Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу Агентства кинематографии Узбекистана.Фильм Назарова снят в рамках международного конкурса "Кино за пять дней". Конкурс проходил в прошлом году во время Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".Кинолента повествует о пожилом смотрителе железнодорожной станции, жизнь которого в один миг круто меняется – он находит любовь. Переполняемый чувством, угрюмый и замкнутый главный герой начинает любить свою жизнь и наслаждаться ею.Напомним, фестиваль кино SOL — это международное кинособытие, которое объединяет актеров, режиссеров, продюсеров и зрителей со всего мира. В этом году на фестивале представили ленты 11 стран: Узбекистан, Россия, Армения, Беларусь, Великобритания, Дания, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Латвия и Украина.Читайте также: Международный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из УзбекистанаКакие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеемВ Ташкенте прошла премьера узбекско-российской сказки "Подарок Пери" — видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фестиваль, кино, фильм, узбекистанец, жюри