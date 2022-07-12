Узбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваля
07:35 12.07.2022 (обновлено: 09:34 12.07.2022)
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Короткометражная кинолента узбекского режиссера Шерзода Назарова "По Шелковому пути" выиграла приз в своей номинации
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Короткометражная кинолента узбекского режиссера выиграла приз в своей номинации.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Короткометражный фильм узбекского режиссера Шерзода Назарова "По шелковому пути" победил в номинации "Лучший короткометражный фильм" на VIII Международном фестивале кино SOL в Испании. Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу Агентства кинематографии Узбекистана.
"Мы очень гордимся, когда наши соотечественники представляют республику на мировых площадках и завоевывают сердца иностранных поклонников. Нам очень приятно, что наши старания не проходят даром. Они возвращаются к нам в виде мирового признания наших профессионалов", — прокомментировали в пресс-службе Агентства.
Фильм Назарова снят в рамках международного конкурса "Кино за пять дней". Конкурс проходил в прошлом году во время Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".
"Победа в таких авторитетных кинофестивалях – это огромный стимул расти в профессиональном плане, двигаться дальше, искать новые идеи для творческого самовыражения. Я очень благодарен международному конкурсу "Кино за пять дней" и возможности участвовать в нем. Именно благодаря этому конкурсу родилась лента "По шелковому пути", — рассказал режиссер фильма Шерзод Назаров.
Кинолента повествует о пожилом смотрителе железнодорожной станции, жизнь которого в один миг круто меняется – он находит любовь. Переполняемый чувством, угрюмый и замкнутый главный герой начинает любить свою жизнь и наслаждаться ею.
Напомним, фестиваль кино SOL — это международное кинособытие, которое объединяет актеров, режиссеров, продюсеров и зрителей со всего мира. В этом году на фестивале представили ленты 11 стран: Узбекистан, Россия, Армения, Беларусь, Великобритания, Дания, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Латвия и Украина.
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