https://uz.sputniknews.ru/20220713/segodnya-jiteli-zemli-smogut-nablyudat-samoe-bolshoe-superlunie-2022-goda-26134699.html

Сегодня жители Земли смогут наблюдать самое большое суперлуние 2022 года

Сегодня жители Земли смогут наблюдать самое большое суперлуние 2022 года

Что такое "суперлуние" и во сколько его смогут наблюдать жители Узбекистана, читайте в нашем материале.

2022-07-13T10:41+0500

2022-07-13T10:41+0500

2022-07-13T10:41+0500

в мире

полнолуние

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Сегодня около 14:00 по ташкентскому времени Луна окажется в перигее – максимально близкой к Земле точке своей орбиты. В это время расстояние между Землей и ее спутником составит 357 тыс. км.Уточним, cуперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км., а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, – редкость.В Узбекистане же полнолуние наступит около 23:00 часов, и всю ночь, до восхода солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца.Читайте также: Июль – 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

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полнолуние