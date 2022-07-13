https://uz.sputniknews.ru/20220713/segodnya-jiteli-zemli-smogut-nablyudat-samoe-bolshoe-superlunie-2022-goda-26134699.html
Сегодня жители Земли смогут наблюдать самое большое суперлуние 2022 года
Сегодня жители Земли смогут наблюдать самое большое суперлуние 2022 года
Что такое "суперлуние" и во сколько его смогут наблюдать жители Узбекистана, читайте в нашем материале.
2022-07-13T10:41+0500
2022-07-13T10:41+0500
2022-07-13T10:41+0500
в мире
полнолуние
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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Сегодня около 14:00 по ташкентскому времени Луна окажется в перигее – максимально близкой к Земле точке своей орбиты. В это время расстояние между Землей и ее спутником составит 357 тыс. км.Уточним, cуперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км., а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, – редкость.В Узбекистане же полнолуние наступит около 23:00 часов, и всю ночь, до восхода солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца.Читайте также: Июль – 2022: гороскоп для всех знаков зодиака
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MIA „Rosiya Segodnya“
полнолуние
Сегодня жители Земли смогут наблюдать самое большое суперлуние 2022 года
Что такое "суперлуние" и во сколько его смогут наблюдать жители Узбекистана, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Сегодня около 14:00 по ташкентскому времени Луна окажется в перигее – максимально близкой к Земле точке своей орбиты. В это время расстояние между Землей и ее спутником составит 357 тыс. км.
"Тринадцатого июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние", - сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
Уточним, cуперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км., а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, – редкость.
В Узбекистане же полнолуние наступит около 23:00 часов, и всю ночь, до восхода солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца.