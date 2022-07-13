https://uz.sputniknews.ru/20220713/smi-uxodyaschiy-v-otstavku-prezident-shri-lanki-radjapaksa-uexal-iz-strany-26131072.html

СМИ: уходящий в отставку президент Шри-Ланки Раджапакса уехал из страны

СМИ: уходящий в отставку президент Шри-Ланки Раджапакса уехал из страны

По словам источников, 73-летний Раджапакса, его жена и телохранитель покинули страну на борту самолета Ан-32.

2022-07-13T08:53+0500

2022-07-13T08:53+0500

2022-07-13T08:53+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который на фоне протестов подписал заявление об отставке с 13 июля, покинул страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.По словам источников, 73-летний Раджапакса, его жена и телохранитель были среди четырех пассажиров на борту самолета Ан-32. Согласно агентству, самолет вылетел на Мальдивы.Позднее представитель аэропорта в Мале подтвердил агентству, что самолет с Раджапаксой на борту приземлился на Мальдивских островах. Президента и его спутников на Мальдивах сопровождали сотрудники полиции.Напомним, в минувшую субботу протестующие на Шри-Ланке захватили территорию резиденции президента Готабайи Раджапаксы и премьер-министра.Массовые протесты начались на фоне того, что Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году: в стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа.Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства составляет $51 млрд.Читайте также: В Европе распространяются протесты фермеровБританцы отказываются оплачивать счета за электроэнергию

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шри-ланка, президент, протесты, митинг, беспорядки