https://uz.sputniknews.ru/20220705/britantsy-otkazyvayutsya-oplachivat-scheta-za-elektroenergiyu--25929438.html
Британцы отказываются оплачивать счета за электроэнергию
Британцы отказываются оплачивать счета за электроэнергию
В стране началась кампания "Не плати по счетам".
2022-07-05T21:15+0500
2022-07-05T21:15+0500
2022-07-05T21:15+0500
в мире
великобритания
электричество
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Великобритании анонимные активисты агитируют граждан не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Акция распространяется среди населения, как ответ на резкий рост счетов за электричество, которые скоро достигнут £2800 в год.Британцы ранее уже использовали тактику массовой неуплаты в конце двадцатого века при правительстве Маргарет Тэтчер. Тогда к акции присоединились 17 млн человек.Ранее Великобритания ввела санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Санкции негативно сказались на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%.Так, например, из-за роста цен на энергоносители в Великобритании закрывается крупнейший завод по производству удобрений.Кроме того, для поддержки санкций против Москвы этой зимой около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.До этого сообщалось, что в Великобритании скоро будет дефицит овощей.Читайте также:Захарова: британцев заставляют поверить в ядерную войну с РоссиейBloomberg раскрыл "друзей Путина", живущих дома у европейцев
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великобритания, электричество
Британцы отказываются оплачивать счета за электроэнергию
В стране даже началась кампания, название которой переводится "Не плати по счетам".
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
В Великобритании анонимные активисты агитируют граждан не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Акция распространяется среди населения, как ответ на резкий рост счетов за электричество, которые скоро достигнут £2800 в год.
Британцы ранее уже использовали тактику массовой неуплаты в конце двадцатого века при правительстве Маргарет Тэтчер. Тогда к акции присоединились 17 млн человек.
Ранее Великобритания ввела санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Санкции негативно сказались на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%.
Так, например, из-за роста цен на энергоносители в Великобритании закрывается
крупнейший завод по производству удобрений.
Кроме того, для поддержки санкций против Москвы этой зимой около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения
электричества утром и вечером.
До этого сообщалось, что в Великобритании скоро будет дефицит овощей.