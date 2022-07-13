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Суд Эстонии заявил о незаконности обыска в офисе у экс-руководителя Sputnik Meedia
Суд Эстонии заявил о незаконности обыска в офисе у экс-руководителя Sputnik Meedia
Правительство Эстонии в апреле задержало журналиста Елену Черышеву.
2022-07-13T09:36+0500
2022-07-13T09:45+0500
в мире
эстония
суд
журналист
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Бывший руководитель Sputnik Meedia Елена Черышева заявила РИА Новости, что эстонский суд признал незаконным обыск у нее дома и в бывшем офисе редакции Sputnik Meedia.Елена Черышева также сообщила, что Харьюский уездный суд удовлетворил жалобу ее защитника о возвращении ей части личного имущества.Правительство Эстонии в апреле задержало Черышеву по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций. Потом Черышеву отпустили под подписку о невыезде.Из решения суда от 7 июля она узнала хронологию событий. В том числе, пятого апреля ведущий государственный обвинитель госпрокуратуры Таави Перн разрешил провести обыски. Шестого апреля Черышеву задержали, в ее доме устроили обыск, а мужа привезли к бывшему офису Sputnik Meedia. Через 16 часов обыска Черышеву увезли в арестантский дом (следственный изолятор).Она отметила, что 12 апреля прокуратура отправила в Таллиннский окружной суд жалобу на решение Харьюского уездного суда от 8 апреля, но Таллиннский суд не изменил решение.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia заявил об остановке своей деятельности в связи с серьезным давлением и ограничениями со стороны эстонских банков и правительства, а также из-за угроз в адрес своих журналистов.Sputnik Meedia основали экс-сотрудники Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся два с половиной года назад из-за угроз со стороны эстонской полиции.Читайте также:МИД России требует освободить главу эстонского Sputnik Meedia
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эстония, суд, журналист

Суд Эстонии заявил о незаконности обыска в офисе у экс-руководителя Sputnik Meedia

09:36 13.07.2022 (обновлено: 09:45 13.07.2022)
© Sputnik / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлава Sputnik Эстония Елена Черышева во время пресс-конференции "на полях" сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы,на которой было заявлено об отсутствии свободы слова в Европе и о притеснениях российских СМИ в Европе.
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы,на которой было заявлено об отсутствии свободы слова в Европе и о притеснениях российских СМИ в Европе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2022
© Sputnik / Доминик Бутен
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Правительство Эстонии в апреле задержало Черышеву по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Бывший руководитель Sputnik Meedia Елена Черышева заявила РИА Новости, что эстонский суд признал незаконным обыск у нее дома и в бывшем офисе редакции Sputnik Meedia.
Елена Черышева также сообщила, что Харьюский уездный суд удовлетворил жалобу ее защитника о возвращении ей части личного имущества.
Правительство Эстонии в апреле задержало Черышеву по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций. Потом Черышеву отпустили под подписку о невыезде.
Из решения суда от 7 июля она узнала хронологию событий. В том числе, пятого апреля ведущий государственный обвинитель госпрокуратуры Таави Перн разрешил провести обыски. Шестого апреля Черышеву задержали, в ее доме устроили обыск, а мужа привезли к бывшему офису Sputnik Meedia. Через 16 часов обыска Черышеву увезли в арестантский дом (следственный изолятор).
"Восьмого апреля прокуратура направила судье предварительного следствия Харьюского уездного суда ордер на обыск и еще дополнительные документы с просьбой признать ордер на обыск допустимым и обоснованным. Судья не признала обыск допустимым. Как уточняет суд, у лица, чья деятельность связана с обработкой информации в журналистских целях, можно проводить обыск только на основании постановления судьи предварительного следствия или решения суда", - рассказала Черышева.
Она отметила, что 12 апреля прокуратура отправила в Таллиннский окружной суд жалобу на решение Харьюского уездного суда от 8 апреля, но Таллиннский суд не изменил решение.
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia заявил об остановке своей деятельности в связи с серьезным давлением и ограничениями со стороны эстонских банков и правительства, а также из-за угроз в адрес своих журналистов.
Sputnik Meedia основали экс-сотрудники Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся два с половиной года назад из-за угроз со стороны эстонской полиции.
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МИД России требует освободить главу эстонского Sputnik Meedia
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