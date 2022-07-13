https://uz.sputniknews.ru/20220713/sud-estonii-zayavil-o-nezakonnosti-obyska-v-ofise-u-eks-rukovoditelya-sputnik-meedia-26131694.html

Суд Эстонии заявил о незаконности обыска в офисе у экс-руководителя Sputnik Meedia

Суд Эстонии заявил о незаконности обыска в офисе у экс-руководителя Sputnik Meedia

Правительство Эстонии в апреле задержало журналиста Елену Черышеву.

2022-07-13T09:36+0500

2022-07-13T09:36+0500

2022-07-13T09:45+0500

в мире

эстония

суд

журналист

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Бывший руководитель Sputnik Meedia Елена Черышева заявила РИА Новости, что эстонский суд признал незаконным обыск у нее дома и в бывшем офисе редакции Sputnik Meedia.Елена Черышева также сообщила, что Харьюский уездный суд удовлетворил жалобу ее защитника о возвращении ей части личного имущества.Правительство Эстонии в апреле задержало Черышеву по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций. Потом Черышеву отпустили под подписку о невыезде.Из решения суда от 7 июля она узнала хронологию событий. В том числе, пятого апреля ведущий государственный обвинитель госпрокуратуры Таави Перн разрешил провести обыски. Шестого апреля Черышеву задержали, в ее доме устроили обыск, а мужа привезли к бывшему офису Sputnik Meedia. Через 16 часов обыска Черышеву увезли в арестантский дом (следственный изолятор).Она отметила, что 12 апреля прокуратура отправила в Таллиннский окружной суд жалобу на решение Харьюского уездного суда от 8 апреля, но Таллиннский суд не изменил решение.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia заявил об остановке своей деятельности в связи с серьезным давлением и ограничениями со стороны эстонских банков и правительства, а также из-за угроз в адрес своих журналистов.Sputnik Meedia основали экс-сотрудники Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся два с половиной года назад из-за угроз со стороны эстонской полиции.Читайте также:МИД России требует освободить главу эстонского Sputnik Meedia

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эстония, суд, журналист