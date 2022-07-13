https://uz.sputniknews.ru/20220713/tsentrobank-vypustit-novuyu-banknotu--foto-26141173.html

Центробанк выпустит новую банкноту — фото

Центробанк выпустит новую банкноту — фото

Изображения на купюрах посвящены Великому Шелковому пути.

2022-07-13T13:55+0500

2022-07-13T13:55+0500

2022-07-13T14:02+0500

общество

центральный банк республики узбекистан

банкнота

купюра

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выпустит 200-тысячную купюру. В обороте они появятся уже с 15 июля, сообщает пресс-служба регулятора. Тематика банкнот посвящена Великому Шелковому пути и древней истории Ферганской долины.С правой стороны купюры, размером 152 х 69 мм, нарисован локальный водяной знак в виде верблюда – символа древнего "Великого Шелкового пути".Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны - бирюзовый в сочетании с другими цветами.На лицевой стороне, в левой части банкноты, изображен архитектурный памятник "XUDOYORXON O‘RDASI", находящийся в городе Коканд Ферганской области.Специальный элемент зеленого цвета, расположенный с правого и левого края банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счет рельефности изображения дает возможность определить номинал купюры.В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит скрытое изображение в виде аббревиатуры "UZ", видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света.Все рисунки сделаны с использованием металлографической печати, создающей эффект рельефности краски.В правой части банкноты, на светлом фоне, отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения.Также, изображено слово "UZB 200000 SO‘M", красным цветом на зеленом фоне орнаментального узора, видимого под ультрафиолетовыми лучами.В верхней части, в очертании карты Узбекистана, светлыми линиями изображены направления караванных дорог "Великого Шелкового пути".На оборотной стороне купюры расположена древняя столица Ферганского государства, датированная III веком до нашей эры.В центре расположено изображение "граната", как символ известного Кувинского граната. На нем есть специальный защитный элемент "Spark live", который под разным углом создает ощущение движения и изменения цвета.В правой части нарисованы керамическая посуда и древний талисман в виде двуглавой змеи, относящиеся ко II тысячелетию до нашей эры, которые являются археологическими находками Ферганской долины.В Центробанке добавили, что банкноты номиналом 200 тыс. сумов, а также банкноты и монеты, находящиеся в настоящее время в обращении, должны приниматься всеми хозяйствующими субъектами и гражданами для всех видов расчетов по их номиналу без каких-либо ограничений.Читайте также:В ЦБ и Uzcard отреагировали на информацию о повышении комиссии в банкоматах

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центральный банк республики узбекистан, банкнота, купюра