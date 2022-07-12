https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-tsb-i-uzcard-otreagirovali-na-informatsiyu-o-povyshenii-komissii-v-bankomatax-26117505.html

В ЦБ и Uzcard отреагировали на информацию о повышении комиссии в банкоматах

В ЦБ и Uzcard отреагировали на информацию о повышении комиссии в банкоматах

Сообщения о повышении комиссии за снятие наличных в банкоматах появились в соцсетях в понедельник.

2022-07-12T16:47+0500

2022-07-12T16:47+0500

2022-07-12T16:47+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

uzcard

банкоматы

комиссия

наличные

соцсети

социальная сеть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/15/18837720_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f0c76ed2534b5fb8e5c240564e9543d.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. В Центральном банке Узбекистана прокомментировали информацию, которая с понедельника распространяется в соцсетях, о повышении комиссии за снятие наличных денег с банковских карт в банкоматах страны. В Центробанке заявили, что комиссионные сборы за снятие наличных коммерческие банки устанавливают самостоятельно. В данное время комиссия не превышает 1%, говорится в официальном заявлении ЦБ.Сообщения о повышенной комиссии до 3% от обналиченной суммы появилась в соцсетях днем 11 июля.В ЦБ также заявили, что введение некоторыми банками повышенной комиссии в рамках эксперимента "в условиях свободного рынка не оправдано", так как в других банкоматах комисссия составляет 1% и меньше, поэтому клиенты предпочтут пользоваться более дешевыми услугами.В пресс-службе Uzcard также сообщили, что тарифы платежной системы, устанавливаемые коммерческим банкам Узбекистана, не изменились.Также там сообщили, что ЦБ Узбекистана, как и коммерческие банки страны не обращались в процессинговый центр платежной системы с официальными запросами о повышении комиссии по данной услуге.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

центральный банк республики узбекистан, uzcard, банкоматы, комиссия, наличные, соцсети, социальная сеть