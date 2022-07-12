https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-tsb-i-uzcard-otreagirovali-na-informatsiyu-o-povyshenii-komissii-v-bankomatax-26117505.html
В ЦБ и Uzcard отреагировали на информацию о повышении комиссии в банкоматах
В ЦБ и Uzcard отреагировали на информацию о повышении комиссии в банкоматах
Сообщения о повышении комиссии за снятие наличных в банкоматах появились в соцсетях в понедельник.
2022-07-12T16:47+0500
2022-07-12T16:47+0500
2022-07-12T16:47+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
uzcard
банкоматы
комиссия
наличные
соцсети
социальная сеть
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. В Центральном банке Узбекистана прокомментировали информацию, которая с понедельника распространяется в соцсетях, о повышении комиссии за снятие наличных денег с банковских карт в банкоматах страны. В Центробанке заявили, что комиссионные сборы за снятие наличных коммерческие банки устанавливают самостоятельно. В данное время комиссия не превышает 1%, говорится в официальном заявлении ЦБ.Сообщения о повышенной комиссии до 3% от обналиченной суммы появилась в соцсетях днем 11 июля.В ЦБ также заявили, что введение некоторыми банками повышенной комиссии в рамках эксперимента "в условиях свободного рынка не оправдано", так как в других банкоматах комисссия составляет 1% и меньше, поэтому клиенты предпочтут пользоваться более дешевыми услугами.В пресс-службе Uzcard также сообщили, что тарифы платежной системы, устанавливаемые коммерческим банкам Узбекистана, не изменились.Также там сообщили, что ЦБ Узбекистана, как и коммерческие банки страны не обращались в процессинговый центр платежной системы с официальными запросами о повышении комиссии по данной услуге.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
центральный банк республики узбекистан, uzcard, банкоматы, комиссия, наличные, соцсети, социальная сеть
В ЦБ и Uzcard отреагировали на информацию о повышении комиссии в банкоматах
Сообщения о повышении комиссии за снятие наличных в банкоматах появились в соцсетях в понедельник.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik.
В Центральном банке Узбекистана прокомментировали информацию, которая с понедельника распространяется в соцсетях, о повышении комиссии за снятие наличных денег с банковских карт в банкоматах страны. В Центробанке заявили, что комиссионные сборы за снятие наличных коммерческие банки устанавливают самостоятельно. В данное время комиссия не превышает 1%, говорится
в официальном заявлении ЦБ.
Сообщения о повышенной комиссии до 3% от обналиченной суммы появилась в соцсетях днем 11 июля.
В ЦБ также заявили, что введение некоторыми банками повышенной комиссии в рамках эксперимента "в условиях свободного рынка не оправдано", так как в других банкоматах комисссия составляет 1% и меньше, поэтому клиенты предпочтут пользоваться более дешевыми услугами.
В пресс-службе Uzcard также сообщили, что тарифы платежной системы, устанавливаемые коммерческим банкам Узбекистана, не изменились.
"Размер комиссии по снятию наличных денежных средств с карт Uzcard, устанавливаемый коммерческими банками в банкоматной сети Uzcard, не превышает 1%", - говорится в официальном Telegram-канале платежной системы.
Также там сообщили, что ЦБ Узбекистана, как и коммерческие банки страны не обращались в процессинговый центр платежной системы с официальными запросами о повышении комиссии по данной услуге.