https://uz.sputniknews.ru/20220713/ukrainok-s-nekotorymi-professiyami-postavyat-na-voinskiy-uchet-26144476.html

Украинок с некоторыми профессиями поставят на воинский учет

Украинок с некоторыми профессиями поставят на воинский учет

Этой осенью украинкам, имеющим определенные профессии, нужно встать на воинский учет. 13.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-13T14:37+0500

2022-07-13T14:37+0500

2022-07-13T14:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

женщины

военные

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Украинкам, которые владеют некоторыми профессиями, в частности, связанными с химией, радиотехникой, IT, биомедициной и биотехнологиями, необходимо будет встать на воинский учет с 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Зеркало Недели".Издание, ссылаясь на указ украинского министерства обороны публикует перечень профессий, обладательницам которых придется встать на учет в военкомате.Так, в списке востребованных отраслей химия, инженерия и биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, ряд - медицинских.Помимо этого, Минобороны Украины интересуют специалисты по обеспечению войск, налоговому делу, маркетингу, полиграфии и издательского дела. А также психологи и социальные работники.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Наступление союзных войск на Северск и Славянск развивается динамично

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украина, женщины, военные