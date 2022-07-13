https://uz.sputniknews.ru/20220713/umurzakov-v-mivt-podgotovili-biznes-proekty-dlya-uzbekistana-i-turkmenistana-26153712.html
Умурзаков: в МИВТ подготовили бизнес-проекты для Узбекистана и Туркменистана
Умурзаков: в МИВТ подготовили бизнес-проекты для Узбекистана и Туркменистана
Данные проектные предложения для представителей бизнес-кругов разработаны с учетом детального анализа и конкретных преимуществ экономик двух государств, заявил Умурзаков.
2022-07-13T17:18+0500
2022-07-13T17:18+0500
2022-07-13T17:18+0500
политика
сардор умурзаков
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
проект
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туркменистан
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экономика
государство
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Центр разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана подготовил 35 новых проектных предложений для бизнес-представителей Узбекистана и Туркменистана, заявил заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков в ходе первого узбекско-туркменского межрегионального форума. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, министр инвестиций и внешней торговли рассказал, что данные проекты посвящены совместному производству продукции на территории Узбекистана и Туркменистана. Также он отметил, что узбекистанская сторона провела серьезную подготовку к форуму.По его словам, в сегодняшних реалиях, с учетом всех вызовов, с которыми сталкивается мировая экономика, для двух ключевых стран центральноазитаского региона (Узбекистана и Туркменистана — Sputnik) становится крайне важным обеспечить совместное производство востребованной продукции, которую оба государства до сегодняшнего дня импортировали из третьих стран. Кроме этого он объяснил, что именно под собой подразумевает "импорт" в текущих условиях.Читайте также:
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сардор умурзаков, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, проект, узбекистан, туркменистан, бизнес, экономика, государство
Умурзаков: в МИВТ подготовили бизнес-проекты для Узбекистана и Туркменистана
Данные проектные предложения для представителей бизнес-кругов разработаны с учетом детального анализа и конкретных преимуществ экономик двух государств, заявил Умурзаков.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Центр разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана подготовил 35 новых проектных предложений для бизнес-представителей Узбекистана и Туркменистана, заявил заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков в ходе первого узбекско-туркменского межрегионального форума. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Так, министр инвестиций и внешней торговли рассказал, что данные проекты посвящены совместному производству продукции на территории Узбекистана и Туркменистана. Также он отметил, что узбекистанская сторона провела серьезную подготовку к форуму.
"Катализатором для наращивания объёма взаимной торговли между нашими странами, однозначно, должна выступить промышленная кооперация", — заявил Умурзаков.
По его словам, в сегодняшних реалиях, с учетом всех вызовов, с которыми сталкивается мировая экономика, для двух ключевых стран центральноазитаского региона (Узбекистана и Туркменистана — Sputnik) становится крайне важным обеспечить совместное производство востребованной продукции, которую оба государства до сегодняшнего дня импортировали из третьих стран.
Кроме этого он объяснил, что именно под собой подразумевает "импорт" в текущих условиях.
"Импорт – это дороговизна транспортных расходов, это отсутствие нашего выхода к мировому океану и, соответственно, удорожание востребованной продукции, которую мы вынуждены привозить из далека", — заключил министр.