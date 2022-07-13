https://uz.sputniknews.ru/20220713/umurzakov-v-mivt-podgotovili-biznes-proekty-dlya-uzbekistana-i-turkmenistana-26153712.html

Умурзаков: в МИВТ подготовили бизнес-проекты для Узбекистана и Туркменистана

Умурзаков: в МИВТ подготовили бизнес-проекты для Узбекистана и Туркменистана

Данные проектные предложения для представителей бизнес-кругов разработаны с учетом детального анализа и конкретных преимуществ экономик двух государств, заявил Умурзаков.

2022-07-13T17:18+0500

2022-07-13T17:18+0500

2022-07-13T17:18+0500

политика

сардор умурзаков

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

проект

узбекистан

туркменистан

бизнес

экономика

государство

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Центр разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана подготовил 35 новых проектных предложений для бизнес-представителей Узбекистана и Туркменистана, заявил заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков в ходе первого узбекско-туркменского межрегионального форума. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, министр инвестиций и внешней торговли рассказал, что данные проекты посвящены совместному производству продукции на территории Узбекистана и Туркменистана. Также он отметил, что узбекистанская сторона провела серьезную подготовку к форуму.По его словам, в сегодняшних реалиях, с учетом всех вызовов, с которыми сталкивается мировая экономика, для двух ключевых стран центральноазитаского региона (Узбекистана и Туркменистана — Sputnik) становится крайне важным обеспечить совместное производство востребованной продукции, которую оба государства до сегодняшнего дня импортировали из третьих стран. Кроме этого он объяснил, что именно под собой подразумевает "импорт" в текущих условиях.Читайте также:

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сардор умурзаков, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, проект, узбекистан, туркменистан, бизнес, экономика, государство