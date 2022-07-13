https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-buxare-startoval-uzbeksko-turkmenskiy-forum-26140185.html
В Бухаре стартовал узбекско-туркменский форум
В Бухаре стартовал узбекско-туркменский форум
Сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном динамично развивается.
2022-07-13T12:51+0500
2022-07-13T12:51+0500
2022-07-13T13:02+0500
политика
туркменистан
узбекистан
форум
бухара
сардор умурзаков
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Бухаре сейчас проходит первый узбекско-туркменский межрегиональный форум, сообщает корреспондент Sputnik."Мне очень отрадно отметить, что сегодняшнее мероприятие проводится в преддверии исторического события – государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан. Мы убеждены, что данный визит позволит открыть новую страницу в истории взаимоотношений наших братских народов", - заявил заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.По его словам, за последние годы сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном динамично развивается по всем направлениям. "С 2017 года объемы взаимной торговли между нашими странами выросли почти в 5 раз. Впервые по итогам прошлого года по нашей статистики, показатели взаимной торговли превысили $900 млн. Мы уверенно движемся к цели по доведению объемов взаимной торговли до $1млрд уже в самое ближайшее время", - добавил Умурзаков.Читайте также:ЕАЭС стал крупнейшим торговым партнером Узбекистана
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В Бухаре стартовал узбекско-туркменский форум
12:51 13.07.2022 (обновлено: 13:02 13.07.2022)
За последние годы сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном динамично развивается по всем направлениям, заявил Умурзаков.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
В Бухаре сейчас проходит первый узбекско-туркменский межрегиональный форум, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Мне очень отрадно отметить, что сегодняшнее мероприятие проводится в преддверии исторического события – государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан. Мы убеждены, что данный визит позволит открыть новую страницу в истории взаимоотношений наших братских народов", - заявил заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.
По его словам, за последние годы сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном динамично развивается по всем направлениям.
"С 2017 года объемы взаимной торговли между нашими странами выросли почти в 5 раз. Впервые по итогам прошлого года по нашей статистики, показатели взаимной торговли превысили $900 млн. Мы уверенно движемся к цели по доведению объемов взаимной торговли до $1млрд уже в самое ближайшее время", - добавил Умурзаков.