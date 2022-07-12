https://uz.sputniknews.ru/20220712/eaes-stal-krupneyshim-partnerom-uzbekistana-26126482.html
ЕАЭС стал крупнейшим партнером Узбекистана
ЕАЭС стал крупнейшим партнером Узбекистана
Евразийский экономический союз занял первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана, обогнав Китай, ЕС и Турцию.
2022-07-12T18:43+0500
2022-07-12T18:43+0500
2022-07-12T19:03+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Между Узбекистаном и ЕАЭС резко возрос торговый оборот, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам встречи Шавката Мирзиёева с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем.Отмечается, что ЕАЭС на сегодняшний день занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана, на долю Союза приходится 30,4% товарооборота республики.При этом на Китай приходится 17,7%, ЕС — 9,2%, Турцию — 8,1%.По итогам 2021 года товарооборот государств ЕАЭС и Узбекистана вырос на треть и превысил 11,6 млрд долларов.За первые же пять месяцев текущего года оборот внешней торговли товарами и услугами ЕАЭС и Узбекистана уже увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 26% и составил 5,6 млрд долларов, отметили в ЕЭК.При этом экспорт ЕАЭС в Узбекистан составил 3,8 млрд долларов, показав рост в 23,8%, а импорт – 1,8 млрд долларов, увеличившись на 31%.При этом уточняется, что данные направления согласованы государствами–членами Союза и вошли в Перечень дополнительных направлений сотрудничества в План совместных мероприятий ЕЭК и правительства Узбекистана на 2021-2023 годы.Президент Узбекистана принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича во вторник. Как сообщила пресс-служба узбекистанского лидера, Мирзиёев отметил действенность механизмов взаимодействия между республикой и органами ЕЭК.Стороны договорились продолжать работу по устранению торговых барьеров, усилить сотрудничество в промышленности, стимулировать развитие деловых контактов и проектного сотрудничества, а также развивать проекты и программы в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.
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ЕАЭС стал крупнейшим партнером Узбекистана
18:43 12.07.2022 (обновлено: 19:03 12.07.2022)
Евразийский экономический союз занял первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана, обогнав Китай, ЕС и Турцию.
ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Между Узбекистаном и ЕАЭС резко возрос торговый оборот, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам встречи Шавката Мирзиёева с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем.
Отмечается, что ЕАЭС на сегодняшний день занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана, на долю Союза приходится 30,4% товарооборота республики.
При этом на Китай приходится 17,7%, ЕС — 9,2%, Турцию — 8,1%.
“В свою очередь, Узбекистан является вторым по величине торговым партнером Союза среди стран СНГ, не являющихся членами ЕАЭС”, — уточнили в пресс-службе ЕЭК.
По итогам 2021 года товарооборот государств ЕАЭС и Узбекистана вырос на треть и превысил 11,6 млрд долларов.
За первые же пять месяцев текущего года оборот внешней торговли товарами и услугами ЕАЭС и Узбекистана уже увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 26% и составил 5,6 млрд долларов, отметили в ЕЭК.
При этом экспорт ЕАЭС в Узбекистан составил 3,8 млрд долларов, показав рост в 23,8%, а импорт – 1,8 млрд долларов, увеличившись на 31%.
"Узбекистан проявляет интерес к подключению к проектам ЕАЭС в сферах климатической повестки, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, электронной торговли, реализации проекта “Евразийский агроэкспресс” и “Карта индустриализации ЕАЭС”, — отметили в ЕЭК.
При этом уточняется, что данные направления согласованы государствами–членами Союза и вошли в Перечень дополнительных направлений сотрудничества в План совместных мероприятий ЕЭК и правительства Узбекистана на 2021-2023 годы.
Президент Узбекистана принял
председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича во вторник. Как сообщила пресс-служба узбекистанского лидера, Мирзиёев отметил действенность механизмов взаимодействия между республикой и органами ЕЭК.
Стороны договорились продолжать работу по устранению торговых барьеров, усилить сотрудничество в промышленности, стимулировать развитие деловых контактов и проектного сотрудничества, а также развивать проекты и программы в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.