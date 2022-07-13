https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-karakalpakstane-smyagchat-rejim-chp-26153968.html
В Каракалпакстане смягчат режим ЧП
В Каракалпакстане смягчат режим ЧП
Президент Шавкат Миризёев установил новое время действия комендантского часа.
2022-07-13T16:56+0500
2022-07-13T16:56+0500
2022-07-13T16:56+0500
общество
каракалпакстан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане смягчат. Такое решение принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Таким образом, после того, как изменения вступят в силу, комендантский час в Каракалпакстане будет действовать с 23 часов ночи до 5 часов утра.Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ и направил его на утверждение в палаты Олий Мажлиса.Читайте также: Что уже известно Генпрокуратуре про беспорядки в Нукусе
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каракалпакстан, шавкат мирзиёев
В Каракалпакстане смягчат режим ЧП
Президент Шавкат Миризёев установил новое время действия комендантского часа.
ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik.
Режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане смягчат. Такое решение принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба
главы государства.
"Принимая во внимание стабилизацию ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращение жизни жителей региона в привычное русло Президентом Республики Узбекистан принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа "с 23 часов до 5 часов" вместо "с 21 часа до 7 часов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, после того, как изменения вступят в силу, комендантский час в Каракалпакстане будет действовать с 23 часов ночи до 5 часов утра.
Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ и направил его на утверждение в палаты Олий Мажлиса.