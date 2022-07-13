https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-karakalpakstane-smyagchat-rejim-chp-26153968.html

В Каракалпакстане смягчат режим ЧП

В Каракалпакстане смягчат режим ЧП

Президент Шавкат Миризёев установил новое время действия комендантского часа.

2022-07-13T16:56+0500

2022-07-13T16:56+0500

2022-07-13T16:56+0500

общество

каракалпакстан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане смягчат. Такое решение принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Таким образом, после того, как изменения вступят в силу, комендантский час в Каракалпакстане будет действовать с 23 часов ночи до 5 часов утра.Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ и направил его на утверждение в палаты Олий Мажлиса.Читайте также: Что уже известно Генпрокуратуре про беспорядки в Нукусе

каракалпакстан

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каракалпакстан, шавкат мирзиёев