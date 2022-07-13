https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-rossii-rastet-interes-k-uzbekistanskim-platyam-26141325.html

В России растет интерес к узбекистанским платьям

В России растет интерес к узбекистанским платьям

Спрос на узбекистанский текстиль в российском сегменте онлайн-продаж продолжает расти.

2022-07-13T16:40+0500

2022-07-13T16:40+0500

2022-07-13T16:40+0500

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россия

узбекистан

платья

одежда

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В России растет спрос на одежду, произведенную в Узбекистане. Это следует из статистики российского онлайн-ритейлера Wildberries за последние полгода, которую компания предоставила корреспонденту Sputnik.Как сообщили в пресс-службе Wildberries, продажи текстильных изделий от узбекистанских производителей в первом полугодии 2022 года выросли на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.Если в прошлом году россияне выбирали в основном детскую одежду, произведенную в Узбекистане, теперь вырос спрос на платья, лонгсливы, футболки и термобелье. По мнению аналитиков Wildberries, интерес покупателей связан с высоким качеством узбекского сырья и привлекательными ценами.Напомним, на данный момент текстильную продукцию в Узбекистане производят 5 342 предприятия, основная часть которых находится в Ташкенте, а также Ферганской и Андижанской областях (на данные регионы суммарно приходятся 2 223 компании).Основными импортерами узбекистанского текстиля являются страны ближнего зарубежья. По данным Госкомстата, по состоянию на начало 2022 года, первое место среди импортеров текстиля занимала Россия ($39,4 млн).Читайте также: Время возможностей: Узбекистан стал важным участником российского импортозамещения

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россия, узбекистан, платья, одежда