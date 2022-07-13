https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-tashkente-izmenilos-raspisanie-neskolkix-avtobusov-26134439.html
В Ташкенте изменилось расписание нескольких автобусов
В Ташкенте изменилось расписание нескольких автобусов
О новом расписании автобусов № 50, 109А и 86 читайте в материале.
2022-07-13T11:02+0500
2022-07-13T11:02+0500
2022-07-13T11:09+0500
общество
автобус
расписание
ташкент
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В столице Узбекистана поменялось расписание и количество рейсов трех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат".В связи с постановлением Кабинета Министров № 482 от 4 ноября 2003 года и № 738 от 6 декабря 2021 года, количество маршрутов и расписание автобусов № 50, 109А и 86 изменено следующим образом:Читайте также:"Узбекская Швейцария": как доехать до Заамина
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автобус, расписание, ташкент
В Ташкенте изменилось расписание нескольких автобусов
11:02 13.07.2022 (обновлено: 11:09 13.07.2022)
О новом расписании автобусов № 50, 109А и 86 читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
В столице Узбекистана поменялось расписание и количество рейсов трех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе
АО "Тошшахартрансхизмат".
В связи с постановлением Кабинета Министров № 482 от 4 ноября 2003 года и № 738 от 6 декабря 2021 года, количество маршрутов и расписание автобусов № 50, 109А и 86 изменено следующим образом:
автобус маршрута № 50 "Юнусабадский район 9-даха - улица М. Юсуфа" примыкающего к ветке "5-Автобус Сарайи" отходит от улицы Дорман Йоли до улицы Т. Малик, Бинокор, улицы Милли Баг до " Чингелди микрорайон", этот маршрут теперь называется № 50 "Юнусабадский район 9-даха - Чингелди микрорайон" и количество рейсов на нем установили 5(+1) на все дни недели;
автобус маршрута №109А "Железнодорожная станция Чикурсой - метро Чорсу" примыкающего к ветке "8-Автобус Сарайы" в направлении - "метро Чорсу" проходит по улицам Карасарой, А.Кадирий, Заргайнар до станции метро "Чорсу", а обратный маршрут не изменился;
автобус маршрута №86 "Сергелийский район 12-даха - Чиланзарский товарный рынок" при филиале "12-Autobus Sarayi" ходит с 17:30 до 21:00, количество рейсов на нем 4 (+) по субботам и воскресеньям.