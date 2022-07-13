https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-tashkente-izmenilos-raspisanie-neskolkix-avtobusov-26134439.html

В Ташкенте изменилось расписание нескольких автобусов

В Ташкенте изменилось расписание нескольких автобусов

О новом расписании автобусов № 50, 109А и 86 читайте в материале.

2022-07-13T11:02+0500

2022-07-13T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В столице Узбекистана поменялось расписание и количество рейсов трех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат".В связи с постановлением Кабинета Министров № 482 от 4 ноября 2003 года и № 738 от 6 декабря 2021 года, количество маршрутов и расписание автобусов № 50, 109А и 86 изменено следующим образом:Читайте также:"Узбекская Швейцария": как доехать до Заамина

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автобус, расписание, ташкент