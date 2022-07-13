https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-tashkente-proydet-molodyojnyy-chempionat-azii-po-tyajyoloy-atletike---video-26131787.html
В Ташкенте пройдет молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике - видео
В Ташкенте пройдет молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике - видео
Чемпионат соберет около 300 молодых звезд из 21 страны мира, а почётными гостями соревнований станут представители Международной федерации тяжёлой атлетики.
2022-07-13T09:57+0500
2022-07-13T09:57+0500
2022-07-13T09:57+0500
спорт
ташкент
чемпионат азии
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. В Ташкенте с 15 по 25 июля пройдет чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи, который соберет около 300 молодых звезд из 21 страны мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).Почётными гостями соревнований станут руководство IWF во главе с Мохаммадом Джалудом, недавно назначенным главой Международной федерации тяжёлой атлетики.Сборная Узбекистана во главе с Джурабеком Зоировым и Нурулло Тогаевым на состязаниях выступит полном составом (36). В эти дни узбекские спортсмены проходят заключительный этап подготовки на базе по тяжёлой атлетике в Чирчике. Как уточняет ведомство, в составе сборной довольно известные тяжелоатлеты такие, как чемпионка мира среди взрослых Турсуной Жабборова, призёры молодежного первенства планеты Нигора Сувонова, Шарофиддин Амриддинов и Мирхосил Мирзабоев.Также в НОК сообщили, что команды Японии и Китая не будут принимать в этот раз участие, в связи с эпидемиологической ситуацией в своих странах.Соревнования будут проходить в спортивном комплексе "Юнусабад": каждый день в 11:00 и в 19:00 часов, - уточняет НОК для болельщиков узбекистанской сборной и просто любителей этого вида спорта.Читайте также: Футболистки Узбекистана разгромили соперниц из Таджикистана — фотоВелогонщик из Узбекистана стал призером велогонки в Азербайджане - фотоТоп-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР
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ташкент, чемпионат азии, тяжелая атлетика
В Ташкенте пройдет молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике - видео
Чемпионат соберет около 300 молодых звезд из 21 страны мира, а почётными гостями соревнований станут представители Международной федерации тяжёлой атлетики.
ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik.
В Ташкенте с 15 по 25 июля пройдет чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи, который соберет около 300 молодых звезд из 21 страны мира, сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).
Почётными гостями соревнований станут руководство IWF во главе с Мохаммадом Джалудом, недавно назначенным главой Международной федерации тяжёлой атлетики.
Сборная Узбекистана во главе с Джурабеком Зоировым и Нурулло Тогаевым на состязаниях выступит полном составом (36). В эти дни узбекские спортсмены проходят заключительный этап подготовки на базе по тяжёлой атлетике в Чирчике. Как уточняет ведомство, в составе сборной довольно известные тяжелоатлеты такие, как чемпионка мира среди взрослых Турсуной Жабборова, призёры молодежного первенства планеты Нигора Сувонова, Шарофиддин Амриддинов и Мирхосил Мирзабоев.
Также в НОК сообщили, что команды Японии и Китая не будут принимать в этот раз участие, в связи с эпидемиологической ситуацией в своих странах.
Соревнования будут проходить в спортивном комплексе "Юнусабад": каждый день в 11:00 и в 19:00 часов, - уточняет НОК для болельщиков узбекистанской сборной и просто любителей этого вида спорта.