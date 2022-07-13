https://uz.sputniknews.ru/20220713/veruyuschie-uzbekistana-vozvraschayutsya-iz-xadja-26139476.html

Верующие Узбекистана возвращаются из Хаджа

Верующие Узбекистана возвращаются из Хаджа

В течении трех недель самолеты Uzbekistan Airways доставят паломников в семь регионов республики.

2022-07-13T16:01+0500

2022-07-13T16:01+0500

2022-07-13T16:01+0500

общество

узбекистан

саудовская аравия

хадж

паломничество

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Начиная с завтрашнего дня и до 4 августа узбекистанские паломники вернутся из Хаджа, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.Из Джидды вылетит более 12 тыс. верующих. Их доставят в международные аэропорты семи регионов республики: Ташкент, Самарканд, Наманган, Бухара, Карши, Ургенч и Нукус, - уточнили в ведомстве.Как ранее рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Uzbekistan Airways, количество паломников в этом году значительно увеличили по сравнению с 2019 годом, когда Хадж смогли совершить 7 200 верующих. И это был первый вылет паломников за три года, начиная с момента объявления карантина в связи с распространением COVID-19.Полеты в рамках программы "Хадж-2022" осуществляют на самолетах Boeing 767, к ним привлечены около 70 квалифицированных пилотов и около 260 бортпроводников Uzbekistan Airways.Читайте также: Хадж-2022: подробности организации паломничества

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узбекистан, саудовская аравия, хадж, паломничество