Видео: какие направления в ЕАЭС перспективны для Узбекистана - экономист
Профессор Аза Мигранян в интервью Sputnik назвала важнейшие направления сотрудничества республики с Евразийским союзом.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одним из самых крупных экономических партнеров Узбекистана. В 2021 году торговый оборот страны и союза вырос почти в три раза по сравнению с 2019 годом.
Какие направления сотрудничества с ЕАЭС наиболее выгодны для Узбекистана, рассказала в интервью Sputnik заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований, доктор экономических наук Аза Мигранян.
"Если говорить о приоритетных направлениях, во-первых, это развитие автопрома, собственной переработки сельхозпродукции, которая сделает товары конкурентоспособными и несезонными. Во-вторых, это вопросы, связанные с возможностью формирования новых сквозных кластеров. Например, кластеры, связанные с созданием новых генерирующих мощностей по электроэнергии вместе с Таджикистаном. В-третьих, Узбекистан рассматривает свою роль не только как активный экспортер, но и стремится преодолеть континентальную замкнутость и выйти в торговле к морским портам", - пояснила экономист.
Узбекистан выстраивает взаимовыгодные отношения с ЕАЭС. А спрос на импортозамещение из Узбекистана растёт на фоне санкций, отмечает профессор.
Как ЕАЭС помогает Узбекистану наращивать экспорт? Каким образом стороны расширяют промышленную кооперацию? Об этом смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik.