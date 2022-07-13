https://uz.sputniknews.ru/20220713/video-kakie-napravleniya-v-eaes-perspektivny-dlya-uzbekistana---ekonomist-26166987.html

Видео: какие направления в ЕАЭС перспективны для Узбекистана - экономист

Видео: какие направления в ЕАЭС перспективны для Узбекистана - экономист

Профессор Аза Мигранян в интервью Sputnik назвала важнейшие направления сотрудничества республики с Евразийским союзом. 13.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-13T21:49+0500

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одним из самых крупных экономических партнеров Узбекистана. В 2021 году торговый оборот страны и союза вырос почти в три раза по сравнению с 2019 годом.Какие направления сотрудничества с ЕАЭС наиболее выгодны для Узбекистана, рассказала в интервью Sputnik заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований, доктор экономических наук Аза Мигранян.Узбекистан выстраивает взаимовыгодные отношения с ЕАЭС. А спрос на импортозамещение из Узбекистана растёт на фоне санкций, отмечает профессор.Как ЕАЭС помогает Узбекистану наращивать экспорт? Каким образом стороны расширяют промышленную кооперацию? Об этом смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik.

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Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

еаэс, узбекистан, видео