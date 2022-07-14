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Афганистан снова потрясло

Афганистан снова потрясло

По данным сейсмологов, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 496 км в юго-восточном направлении.

2022-07-14T09:38+0500

2022-07-14T09:38+0500

2022-07-14T09:38+0500

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сейсмолог

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. На территории Афганистана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 14 июля в 03.24 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 496 км от Ташкента и на глубине 189 км.Магнитуда колебаний составила 4,2 балла.Ранее в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.Трагедия произошла 22 июня в 1.34 по ташкентскому времени в четырех районах юго-восточной провинции Пактика. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.Также четыре дня тому по меньшей мере девять человек погибли и столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС УзбекистанаПоследствия землетрясения в Афганистане — фото

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афганистан, землетрясение, сейсмолог