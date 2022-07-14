https://uz.sputniknews.ru/20220714/elektronnye-braslety-budut-ispolzovat-dlya-kontrolya-nad-zaklyuchennymi-26183749.html

Электронные браслеты будут использовать для контроля над заключенными

Электронные браслеты будут использовать для контроля над заключенными

Такие меры вводят для предотвращения побега конвоируемых лиц.

2022-07-14T14:03+0500

2022-07-14T14:03+0500

2022-07-14T14:03+0500

общество

заключенные

заключенный

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В Узбекистане начнут использовать электронные браслеты в целях предотвращения побега конвоируемых лиц. Такие меры в стране будут предприняты на основе соответствующего решения Кабинета Министров.Так, электронные браслеты будут использовать в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, к которым применена мера пресечения в виде лишения свободы, а также находящимся в предварительном заключении и заключенным.В случае попытки совершения побега браслет в режиме онлайн автоматически отправит звуковое и визуальное сообщение назначенному конвоиру. Помимо этого, сообщение поступит в дежурные части областных органов внутренних дел, воинских частей командования караульных войск, следственных изоляторов и исправительных колоний.Таким образом, лица под конвоем при попытке сбежать будут пойманы по горячим следам благодаря сигналам "GPS", передаваемым с надетых на них электронных браслетов. Известно, что к 1 декабря 2024 года все конвойные подразделения органов внутренних дел Узбекистана будут полностью оснащены электронными браслетами.Читайте также:

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заключенные, заключенный