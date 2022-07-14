https://uz.sputniknews.ru/20220714/iz-kakix-stran-chasche-vsego-edut-na-uchebu-v-rossiyu---infografika-26191461.html
Из каких стран чаще всего едут на учебу в Россию - инфографика
Из каких стран чаще всего едут на учебу в Россию - инфографика
Узбекистан занимает второе место по количеству граждан, обучающихся в России.
2022-07-14T21:03+0500
2022-07-14T21:03+0500
2022-07-14T21:03+0500
инфографика
россия
студенты
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Общее количество студентов из-за рубежа, получающих высшее образование в России, увеличилось за последние три года более чем на 26 тыс., сообщает РИА Новости.В этом году правительство России выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, студенты
Из каких стран чаще всего едут на учебу в Россию - инфографика
Узбекистан занимает второе место по количеству граждан, обучающихся в России.
Общее количество студентов из-за рубежа, получающих высшее образование в России, увеличилось за последние три года более чем на 26 тыс., сообщает РИА Новости
.
"Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 26 тыс. человек. Так, в 2019 году в России училось 298 тыс. иностранных студентов, в 2020-м — 315 тыс., в 2021 году — 324 тыс. В 2021-м Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов", — отметили в ведомстве.
В этом году правительство России выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.
В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.