https://uz.sputniknews.ru/20220714/iz-kakix-stran-chasche-vsego-edut-na-uchebu-v-rossiyu---infografika-26191461.html

Из каких стран чаще всего едут на учебу в Россию - инфографика

Из каких стран чаще всего едут на учебу в Россию - инфографика

Узбекистан занимает второе место по количеству граждан, обучающихся в России.

2022-07-14T21:03+0500

2022-07-14T21:03+0500

2022-07-14T21:03+0500

инфографика

россия

студенты

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Общее количество студентов из-за рубежа, получающих высшее образование в России, увеличилось за последние три года более чем на 26 тыс., сообщает РИА Новости.В этом году правительство России выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.

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россия, студенты