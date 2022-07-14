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КНДР хочет развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
КНДР хочет развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
ЦТАК: Северная Корея установит отношения мира и дружбы с республиками Донбасса.
2022-07-14T12:19+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) собирается налаживать государственные отношения с ЛНР и ДНР, исходя из идеалов суверенитета, мира и дружбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Накануне, 13 июля глава МИД Северной Кореи отправил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух государств."Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", — сообщает агентство.До этого посольство КНДР в Москве заявило о признании независимости ДНР и ЛНР.МИД Украины в ответ сообщил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Северной Кореей.Ранее Сирия заявила о своем решении признать независимость республик Донбасса.Читайте также:У Путина проблема: на Западе закончились соперники
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КНДР хочет развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
В ЦТАК заявили, что Северная Корея намерена установить отношения мира и дружбы с республиками Донбасса.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) собирается налаживать государственные отношения с ЛНР и ДНР, исходя из идеалов суверенитета, мира и дружбы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК
).
Накануне, 13 июля глава МИД Северной Кореи отправил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух государств.
"Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", — сообщает агентство.
До этого посольство КНДР в Москве заявило о признании независимости ДНР и ЛНР.
МИД Украины в ответ сообщил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Северной Кореей.
Ранее Сирия заявила
о своем решении признать независимость республик Донбасса.