https://uz.sputniknews.ru/20220714/mchs-vypustilo-ekstrennoe-preduprejdenie-o-pogode-26177143.html

МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде

О резкой перемене погоды в республике читайте в материале.

2022-07-14T12:40+0500

2022-07-14T12:40+0500

2022-07-14T12:40+0500

общество

мчс узбекистана

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25494616_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_67e7b1affe5ceba830745fbd57800d3c.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. С воскресенья в Узбекистан придет жара и местами ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в МЧС.С 17 по 22 июля на территорию республики через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха из районов Ирана. Поэтому температура воздуха днем повысится: Местами в Узбекистане усилится ветер до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах республики возможны порывы до 22-25 м/с.Читайте также:В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - карта

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс узбекистана, погода