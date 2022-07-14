МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде
О резкой перемене погоды в республике читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. С воскресенья в Узбекистан придет жара и местами ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в МЧС.
С 17 по 22 июля на территорию республики через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха из районов Ирана. Поэтому температура воздуха днем повысится:
по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 44-47 градусов;
по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 42-45 градусов;
по областям Ферганской долины до 41-43 градусов.
Местами в Узбекистане усилится ветер до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах республики возможны порывы до 22-25 м/с.
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