Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220714/mchs-vypustilo-ekstrennoe-preduprejdenie-o-pogode-26177143.html
МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде
МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде
О резкой перемене погоды в республике читайте в материале.
2022-07-14T12:40+0500
2022-07-14T12:40+0500
общество
мчс узбекистана
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25494616_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_67e7b1affe5ceba830745fbd57800d3c.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. С воскресенья в Узбекистан придет жара и местами ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в МЧС.С 17 по 22 июля на территорию республики через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха из районов Ирана. Поэтому температура воздуха днем повысится: Местами в Узбекистане усилится ветер до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах республики возможны порывы до 22-25 м/с.Читайте также:В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - карта
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25494616_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_f893feec27e9596234fb22a12eeaf93e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс узбекистана, погода

МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде

12:40 14.07.2022
© dreamstime.com/Petr StalbovskiyГорная вершина Бабайтаг. Вечер в горах
Горная вершина Бабайтаг. Вечер в горах - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2022
© dreamstime.com/Petr Stalbovskiy
Подписаться на
Yandex newsTelegram
О резкой перемене погоды в республике читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. С воскресенья в Узбекистан придет жара и местами ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в МЧС.
С 17 по 22 июля на территорию республики через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха из районов Ирана. Поэтому температура воздуха днем повысится:
по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 44-47 градусов;
по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 42-45 градусов;
по областям Ферганской долины до 41-43 градусов.
Местами в Узбекистане усилится ветер до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах республики возможны порывы до 22-25 м/с.
Читайте также:
В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - карта
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0