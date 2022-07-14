https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-almazarskom-rayone-do-15-iyulya-perekroyut-chast-ulitsy-axmad-donisha---karta-26174002.html

В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - карта

В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - карта

В связи со строительством нового наземного пешеходного перехода водителей просят использовать объездные пути.

2022-07-14T10:33+0500

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общество

ташкент

дороги

перекрытие движения

автомобиль

мост

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В Алмазарском районе столицы до завтрашнего утра перекроют часть улицы Ахмад Дониша, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Решение принято в связи со строительством нового наземного пешеходного перехода.Так, участок улицы Ахмада Дониша (новый магазин "Динамо") от ресторана "Султан" до автомобильного моста будет закрыт с 21:00 часов 14 июля до 07:00 утра 15 июля.В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.Читайте также: Ушуистка Узбекистана завоевала в США сереброВ Ташкентской области спасли лису - видео

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ташкент, дороги, перекрытие движения, автомобиль, мост