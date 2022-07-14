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В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - карта
В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - карта
В связи со строительством нового наземного пешеходного перехода водителей просят использовать объездные пути.
2022-07-14T10:33+0500
2022-07-14T10:33+0500
2022-07-14T10:35+0500
общество
ташкент
дороги
перекрытие движения
автомобиль
мост
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В Алмазарском районе столицы до завтрашнего утра перекроют часть улицы Ахмад Дониша, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Решение принято в связи со строительством нового наземного пешеходного перехода.Так, участок улицы Ахмада Дониша (новый магазин "Динамо") от ресторана "Султан" до автомобильного моста будет закрыт с 21:00 часов 14 июля до 07:00 утра 15 июля.В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.Читайте также: Ушуистка Узбекистана завоевала в США сереброВ Ташкентской области спасли лису - видео
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ташкент, дороги, перекрытие движения, автомобиль, мост
В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - карта
10:33 14.07.2022 (обновлено: 10:35 14.07.2022)
В связи со строительством нового наземного пешеходного перехода водителей просят использовать объездные пути.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik.
В Алмазарском районе столицы до завтрашнего утра перекроют часть улицы Ахмад Дониша, сообщает пресс-служба
хокимията Ташкента.
Решение принято в связи со строительством нового наземного пешеходного перехода.
Так, участок улицы Ахмада Дониша (новый магазин "Динамо") от ресторана "Султан" до автомобильного моста будет закрыт с 21:00 часов 14 июля до 07:00 утра 15 июля.
В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.