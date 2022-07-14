https://uz.sputniknews.ru/20220714/parlament-odobril-sokraschenie-komendantskogo-chasa-v-karakalpakstane-26192104.html

Парламент одобрил сокращение комендантского часа в Каракалпакстане

Парламент одобрил сокращение комендантского часа в Каракалпакстане

Мирзиёев подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане.

2022-07-14T17:11+0500

2022-07-14T17:11+0500

2022-07-14T17:11+0500

политика

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана в четверг на совместном заседании утвердили указ президента республики о сокращении на четыре часа комендантского часа в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба закпалаты.Мирзиёев в среду подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане на четыре часа – с 23.00 до 5.00 в связи со стабилизацией ситуации в этом регионе. С 3 июля комендантский час действовал с 21.00 до 7.00."На совместном заседании рассматривался вопрос утверждения "О внесении изменения в Указ президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года № УП–164 "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан". Вопрос повестки дня был утвержден и принято совместное решение палат Олий Мажлиса", - говорится в сообщении в Telegram-канале закпалаты.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позже Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе совещания Мирзиёев отметил, что ситуации в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По данным правоохранительных органов Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:В Каракалпакстане смягчат режим ЧП

каракалпакстан

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