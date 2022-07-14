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Премьер-министр Эстонии объявила об отставке
Премьер-министр Эстонии объявила об отставке
Вместе с ней уйдет остальное правительство страны.
2022-07-14T16:10+0500
2022-07-14T16:10+0500
2022-07-14T16:10+0500
в мире
эстония
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении уйти в отставку. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.Вместе с Каллас уходят все члены кабинета министров страны. По ее предложению 15 июля парламент созывает чрезвычайное заседание, на котором действующий премьер попросит депутатов доверить ей сформировать новое правительство.Напомним: Кая Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии с 2021 года.Читайте также:Британские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставкуУ Путина проблема: на Западе закончились соперники
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эстония, премьер-министр, отставка
Премьер-министр Эстонии объявила об отставке
Сложит полномочия не только премьер-министр, но и остальное правительство страны.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении уйти в отставку. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.
"Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию", - написано в сообщении пресс-службы.
Вместе с Каллас уходят все члены кабинета министров страны. По ее предложению 15 июля парламент созывает чрезвычайное заседание, на котором действующий премьер попросит депутатов доверить ей сформировать новое правительство.
Напомним: Кая Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии с 2021 года.