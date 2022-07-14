https://uz.sputniknews.ru/20220714/premer-ministr-estonii-obyavila-ob-otstavke-26189677.html

Премьер-министр Эстонии объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии объявила об отставке

Вместе с ней уйдет остальное правительство страны.

2022-07-14T16:10+0500

2022-07-14T16:10+0500

2022-07-14T16:10+0500

в мире

эстония

премьер-министр

отставка

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении уйти в отставку. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.Вместе с Каллас уходят все члены кабинета министров страны. По ее предложению 15 июля парламент созывает чрезвычайное заседание, на котором действующий премьер попросит депутатов доверить ей сформировать новое правительство.Напомним: Кая Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии с 2021 года.Читайте также:Британские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставкуУ Путина проблема: на Западе закончились соперники

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эстония, премьер-министр, отставка