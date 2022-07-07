https://uz.sputniknews.ru/20220707/britanskie-smi-djonson-soglasilsya-uyti-v-otstavku--25986633.html
Британские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставку
Британские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставку
Джонсон в четверг выступит с обращением к гражданам страны.
2022-07-07T15:02+0500
2022-07-07T15:02+0500
2022-07-07T15:06+0500
в мире
борис джонсон
сми
отставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25985049_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1ef9ad47e470e05e53bf63e29f174de6.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился сложить свои полномочия, однако хочет оставаться действующим премьером до избрания нового председателя Консервативной партии. Известно, что выборы нового главы партии пройдут в октябре, передает газета The Guardian. Об этом сообщает Радио Sputnik.Ранее стало известно о массовых отставках в правительстве Великобритании. Сначала об уходе заявили два ключевых игрока в правительстве Джонсона – министр здравоохранения Саджида Джавида и финансов Риши Сунака. Далее сложить полномочия решили заместители глав министерств и парламентские заместители министров.До этого, в июне, представители Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии Джонсону.Напомним: британский премьер- министр попал под шквал критики и оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.Ситуация усугубилась, когда стало известно, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.При этом, граждане Великобритании недовольны эффектом антироссийских санкций, которые ввело руководство страны. Санкции негативно сказались на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%. Около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.Также анонимные активисты агитируют британцев не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ.Читайте также:Британия снова ждет нашествия "чудовища с Востока"Экономика Великобритании стоит на пороге рецессии
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25985049_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_3a3141b50ef7489ffd33c52006a90bae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
борис джонсон, сми, отставка
Британские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставку
15:02 07.07.2022 (обновлено: 15:06 07.07.2022)
По данным журналистов, премьер-министр в четверг выступит с обращением к гражданам страны.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился сложить свои полномочия, однако хочет оставаться действующим премьером до избрания нового председателя Консервативной партии. Известно, что выборы нового главы партии пройдут в октябре, передает газета The Guardian. Об этом сообщает Радио Sputnik.
Ранее стало известно о массовых отставках в правительстве Великобритании. Сначала об уходе заявили два ключевых игрока в правительстве Джонсона – министр здравоохранения Саджида Джавида и финансов Риши Сунака. Далее сложить полномочия решили заместители глав министерств и парламентские заместители министров.
До этого, в июне, представители Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения
вотума недоверия лидеру партии Джонсону.
Напомним: британский премьер- министр попал под шквал критики и оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.
Ситуация усугубилась, когда стало известно, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
При этом, граждане Великобритании недовольны
эффектом антироссийских санкций, которые ввело руководство страны. Санкции негативно сказались
на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%. Около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.
Также анонимные активисты агитируют
британцев не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ.