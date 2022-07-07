https://uz.sputniknews.ru/20220707/britanskie-smi-djonson-soglasilsya-uyti-v-otstavku--25986633.html

Британские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставку

Британские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставку

Джонсон в четверг выступит с обращением к гражданам страны.

2022-07-07T15:02+0500

2022-07-07T15:02+0500

2022-07-07T15:06+0500

в мире

борис джонсон

сми

отставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25985049_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1ef9ad47e470e05e53bf63e29f174de6.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился сложить свои полномочия, однако хочет оставаться действующим премьером до избрания нового председателя Консервативной партии. Известно, что выборы нового главы партии пройдут в октябре, передает газета The Guardian. Об этом сообщает Радио Sputnik.Ранее стало известно о массовых отставках в правительстве Великобритании. Сначала об уходе заявили два ключевых игрока в правительстве Джонсона – министр здравоохранения Саджида Джавида и финансов Риши Сунака. Далее сложить полномочия решили заместители глав министерств и парламентские заместители министров.До этого, в июне, представители Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии Джонсону.Напомним: британский премьер- министр попал под шквал критики и оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.Ситуация усугубилась, когда стало известно, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.При этом, граждане Великобритании недовольны эффектом антироссийских санкций, которые ввело руководство страны. Санкции негативно сказались на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%. Около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.Также анонимные активисты агитируют британцев не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ.Читайте также:Британия снова ждет нашествия "чудовища с Востока"Экономика Великобритании стоит на пороге рецессии

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

борис джонсон, сми, отставка