https://uz.sputniknews.ru/20220714/putin-podpisal-zakon-o-kontrmerax-na-diskriminatsiyu-smi-rossii-za-granitsey-26197126.html

Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ России за границей

Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ России за границей

Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ России за границей

2022-07-14T18:37+0500

2022-07-14T18:37+0500

2022-07-14T18:40+0500

россия

владимир путин

закон

новый закон

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1e/25773018_0:106:3197:1904_1920x0_80_0_0_c0bc2daa69b58bc6560db075316ebd8e.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Глава России Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на ущемление изданий РФ в других государствах, сообщается на официальном портале правовой информации.По новому документу, генпрокурор РФ и его заместители теперь могут запрещать работу иностранных СМИ в России, а также отзывать лицензию российских медиа за распространение ложной информации на три месяца (на полгода при повторном нарушении).Кроме того, при повторной публикации фейковых сведений регистрацию изданий могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание может прекратить генпрокурор. Лицензию по решению Роскомнадзора можно восстановить досрочно, если ложная информация будет удалена."Закон о СМИ дополнен новой статьей, которая наделяет генпрокурора и его замов исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор", - говорится в сообщении.Согласно новому законодательству, иностранный журналист может лишиться аккредитации при проявлении "недружественных действий", а также при воспрепятствовании работе российских СМИ, работающих за границей.Помимо этого изменения внесены в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за публикацию ложных сообщений: "журналисты будут нести ответственность при распространении сведений, содержащих фейки о ВС РФ, направленных на дискредитацию российской армии, выражающих явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащих призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан".Читайте также:Проголосовать на референдуме можно будет за рубежом

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, закон, новый закон, сми