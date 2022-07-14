https://uz.sputniknews.ru/20220714/putin-podpisal-zakon-o-kontrmerax-na-diskriminatsiyu-smi-rossii-za-granitsey-26197126.html
Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ России за границей
Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ России за границей
Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ России за границей
2022-07-14T18:37+0500
2022-07-14T18:37+0500
2022-07-14T18:40+0500
россия
владимир путин
закон
новый закон
сми
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Глава России Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на ущемление изданий РФ в других государствах, сообщается на официальном портале правовой информации.По новому документу, генпрокурор РФ и его заместители теперь могут запрещать работу иностранных СМИ в России, а также отзывать лицензию российских медиа за распространение ложной информации на три месяца (на полгода при повторном нарушении).Кроме того, при повторной публикации фейковых сведений регистрацию изданий могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание может прекратить генпрокурор. Лицензию по решению Роскомнадзора можно восстановить досрочно, если ложная информация будет удалена."Закон о СМИ дополнен новой статьей, которая наделяет генпрокурора и его замов исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор", - говорится в сообщении.Согласно новому законодательству, иностранный журналист может лишиться аккредитации при проявлении "недружественных действий", а также при воспрепятствовании работе российских СМИ, работающих за границей.Помимо этого изменения внесены в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за публикацию ложных сообщений: "журналисты будут нести ответственность при распространении сведений, содержащих фейки о ВС РФ, направленных на дискредитацию российской армии, выражающих явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащих призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан".Читайте также:Проголосовать на референдуме можно будет за рубежом
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владимир путин, закон, новый закон, сми
Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ России за границей
18:37 14.07.2022 (обновлено: 18:40 14.07.2022)
При повторной публикации фейковых сведений регистрацию изданий могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание может прекратить генпрокурор.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Глава России Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на ущемление изданий РФ в других государствах, сообщается на официальном портале правовой информации.
По новому документу, генпрокурор РФ и его заместители теперь могут запрещать работу иностранных СМИ в России, а также отзывать лицензию российских медиа за распространение ложной информации на три месяца (на полгода при повторном нарушении).
Кроме того, при повторной публикации фейковых сведений регистрацию изданий могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание может прекратить генпрокурор. Лицензию по решению Роскомнадзора можно восстановить досрочно, если ложная информация будет удалена.
"Закон о СМИ дополнен новой статьей, которая наделяет генпрокурора и его замов исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор", - говорится в сообщении.
Согласно новому законодательству, иностранный журналист может лишиться аккредитации при проявлении "недружественных действий", а также при воспрепятствовании работе российских СМИ, работающих за границей.
Помимо этого изменения внесены в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за публикацию ложных сообщений: "журналисты будут нести ответственность при распространении сведений, содержащих фейки о ВС РФ, направленных на дискредитацию российской армии, выражающих явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащих призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан".