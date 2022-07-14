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Проголосовать на референдуме можно будет за рубежом
Проголосовать на референдуме можно будет за рубежом
Проголосовать на референдуме по обновлению Конституции Узбекистана можно будет и за рубежом. Об открытии участков за пределами республики в четверг объявили в ЦИК.
2022-07-14T18:16+0500
2022-07-14T18:16+0500
2022-07-14T18:16+0500
политика
референдум
конституция
узбекистан
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Граждане Узбекистана, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на референдуме по обновлению Конституции страны. Как было отмечено на заседании Центральной избирательной комиссии, участки для голосования будут открыты при дипмиссиях и представительствах республики в зарубежных странах.По данным пресс-службы ЦИК, данное решение принято с учетом активного участия узбекистанцев, находящихся за границей, в предыдущих выборах.На заседании также приняты положения о порядке деятельности на предстоящем референдуме наблюдателей от зарубежных стран и международных организаций, а также от политических партий, органов самоуправления граждан и инициативных групп граждан.В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.По решению парламента всенародное обсуждение проекта поправок должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум. Позднее нижняя палата парламента Узбекистана проголосовала за продление срока на десять дней, до 15 июля.Читайте также:Суд, семья и Интернет: Государство возьмет на себя новые конституционные обязательстваНачалась подготовка к референдуму по Конституции
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референдум, конституция, узбекистан, цик узбекистана
Проголосовать на референдуме можно будет за рубежом
Проголосовать на референдуме по обновлению Конституции Узбекистана можно будет и за рубежом. Об открытии участков за пределами республики в четверг объявили в ЦИК.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Граждане Узбекистана, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на референдуме по обновлению Конституции страны.
Как было отмечено на заседании Центральной избирательной комиссии, участки для голосования будут открыты при дипмиссиях и представительствах республики в зарубежных странах.
По данным пресс-службы ЦИК, данное решение принято с учетом активного участия узбекистанцев, находящихся за границей, в предыдущих выборах.
На заседании также приняты положения о порядке деятельности на предстоящем референдуме наблюдателей от зарубежных стран и международных организаций, а также от политических партий, органов самоуправления граждан и инициативных групп граждан.
В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения.
Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.
По решению парламента всенародное обсуждение проекта поправок должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум.
Позднее нижняя палата парламента Узбекистана проголосовала за продление срока на десять дней, до 15 июля.