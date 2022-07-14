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https://uz.sputniknews.ru/20220714/rost-tsen-na-nedvijimost-zamedlilsya-26180566.html
Рост цен на недвижимость замедлился
Рост цен на недвижимость замедлился
Повышенный спрос на арендуемое жильё связан с существенным притоком туристов, преимущественно из стран СНГ.
2022-07-14T13:42+0500
2022-07-14T13:42+0500
общество
жилье
цены
недвижимость
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Во втором квартале рост цен на недвижимость немного снизился. Это следует из обзорарынка недвижимости за второй квартал 2022 года, опубликованном Центральным банком Узбекистана.Высокая активность на рынке недвижимости сохранялась на протяжении всего полугодия. В частности, цены на вторичную недвижимость за апрель-июнь выросли на 2%, а на квартиры в новостройках - на 2,4%.За три месяца заключено 81,9 тысяч сделок. Основными факторами роста стали:В то же время темпы роста цен немного снизились во втором квартале по сравнению с первым. Причиной этого возможно стала стабилизация курса сума.Выросла и активность на рынке арендуемого жилья. В основном это объясняется сезонным фактором. Кроме того, повышенный спрос на арендуемое жильё во втором квартале вызван с существенным притоком туристов, преимущественно из стран СНГ, в частности, из России и Беларуси.Цены за аренду в сумах во втором квартале оставались стабильными, лишь в июне цены за квадратный метр арендуемого жилья подросли на 0,5%, сообщили в Центробанке.Читайте также: Рекламу на многоэтажках можно размещать только с согласия жильцов
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жилье, цены, недвижимость

Рост цен на недвижимость замедлился

13:42 14.07.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаЖилой массив в г. Андижан
Жилой массив в г. Андижан - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Повышенный спрос на арендуемое жильё связан с существенным притоком туристов, преимущественно из стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Во втором квартале рост цен на недвижимость немного снизился. Это следует из обзорарынка недвижимости за второй квартал 2022 года, опубликованном Центральным банком Узбекистана.
Высокая активность на рынке недвижимости сохранялась на протяжении всего полугодия. В частности, цены на вторичную недвижимость за апрель-июнь выросли на 2%, а на квартиры в новостройках - на 2,4%.
За три месяца заключено 81,9 тысяч сделок. Основными факторами роста стали:
устойчивый объём предложения на первичном и вторичном рынках;
стабильная активность со стороны покупателей;
увеличение доли рынка земли в продажах.
В то же время темпы роста цен немного снизились во втором квартале по сравнению с первым. Причиной этого возможно стала стабилизация курса сума.
Выросла и активность на рынке арендуемого жилья. В основном это объясняется сезонным фактором. Кроме того, повышенный спрос на арендуемое жильё во втором квартале вызван с существенным притоком туристов, преимущественно из стран СНГ, в частности, из России и Беларуси.
Цены за аренду в сумах во втором квартале оставались стабильными, лишь в июне цены за квадратный метр арендуемого жилья подросли на 0,5%, сообщили в Центробанке.
Читайте также: Рекламу на многоэтажках можно размещать только с согласия жильцов
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