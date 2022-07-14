https://uz.sputniknews.ru/20220714/rost-tsen-na-nedvijimost-zamedlilsya-26180566.html

Рост цен на недвижимость замедлился

Рост цен на недвижимость замедлился

Повышенный спрос на арендуемое жильё связан с существенным притоком туристов, преимущественно из стран СНГ.

2022-07-14T13:42+0500

2022-07-14T13:42+0500

2022-07-14T13:42+0500

общество

жилье

цены

недвижимость

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Во втором квартале рост цен на недвижимость немного снизился. Это следует из обзорарынка недвижимости за второй квартал 2022 года, опубликованном Центральным банком Узбекистана.Высокая активность на рынке недвижимости сохранялась на протяжении всего полугодия. В частности, цены на вторичную недвижимость за апрель-июнь выросли на 2%, а на квартиры в новостройках - на 2,4%.За три месяца заключено 81,9 тысяч сделок. Основными факторами роста стали:В то же время темпы роста цен немного снизились во втором квартале по сравнению с первым. Причиной этого возможно стала стабилизация курса сума.Выросла и активность на рынке арендуемого жилья. В основном это объясняется сезонным фактором. Кроме того, повышенный спрос на арендуемое жильё во втором квартале вызван с существенным притоком туристов, преимущественно из стран СНГ, в частности, из России и Беларуси.Цены за аренду в сумах во втором квартале оставались стабильными, лишь в июне цены за квадратный метр арендуемого жилья подросли на 0,5%, сообщили в Центробанке.Читайте также: Рекламу на многоэтажках можно размещать только с согласия жильцов

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жилье, цены, недвижимость