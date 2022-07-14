https://uz.sputniknews.ru/20220714/stali-izvestny-strany-v-kotoryx-mojet-vnezapno-proizoyti-defolt-26170436.html

Стали известны страны, в которых может внезапно произойти дефолт

Стали известны страны, в которых может внезапно произойти дефолт

По мнению эксперта страны-претенденты на дефолт - Шри-Ланка, Пакистан, Ливан и Украина.

2022-07-14T08:56+0500

2022-07-14T08:56+0500

2022-07-14T08:56+0500

в мире

экономика

шри-ланка

пакистан

украина

ливан

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Дефолт в любой стране не случается просто так — если не брать во внимание “технические обстоятельства”, связанные с отказом проводить платежи по политическим причинам, к нему ведут масштабные проблемы в экономике, которые задолго до “часа X” отражаются в статистике. Об этом агентству “Прайм” рассказал ведущий аналитик анализа долгового рынка “Открытие Инвестиции” Александр Шураков, сообщает РИА Новости.По мнению специалиста, в группе риска в первую очередь находятся страны, чья экономика сильно завязана на туризме —после двух лет пандемии этот сектор существенно ослаб. Если же страна рассчитывает на импорт энергоносителей, то тогда ситуация становится еще хуже.Характерный пример — Шри-Ланка, которая уже объявила о дефолте по внешнему долгу в апреле. Ее экономика зависит от поставок топлива и туризма — если первое подорожало, то доходы от второго буквально сдулись. В итоге валютные резервы страны составляют менее $2 млрд., а платить по долгам в этом году пришлось бы порядка $8,6 млрд.Под угрозой Пакистан, которому приходится субсидировать покупку топлива для населения, а также Ливан и Украина, что вполне предсказуемо. Но есть риски и у экономик Южной Европы — доходность их гособлигаций растет, что может вылиться в увеличение издержек на обслуживание долга, уточнил Шураков.Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Время возможностей: Узбекистан стал важным участником российского импортозамещения

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экономика, шри-ланка, пакистан, украина, ливан