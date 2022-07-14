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Турецкий политолог: Болтон лишь подтвердил общеизвестный факт
Турецкий политолог: Болтон лишь подтвердил общеизвестный факт
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что участвовал в планировании государственных переворотов в зарубежных странах.
2022-07-14T08:33+0500
2022-07-14T08:33+0500
2022-07-14T08:33+0500
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госпереворот
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Ранее бывший посол США в ООН и экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил в эфире телеканала CNN, что участвовал в планировании государственных переворотов в зарубежных странах. Турецкий политолог, журналист Хасан Эрчель прокомментировал Sputnik заявления Болтона.Эрчель подчеркнул, что экс-советник "является типичным представителем американских "ястребов-неоконсерваторов".По словам политолога, в этот раз Болтон не ограничился провокационной риторикой, а сделал настоящее признание – он имел ввиду Венесуэлу и роль США в событиях, произошедших в этой стране.Турецкий политолог также вспомнил прошлые примеры вмешательства США и НАТО во внутренние дела других государств начиная с переворота в Чили в 1973 году и Турции в 1980 году, и заканчивая неудавшейся попыткой переворота в Турции в 2016 году. Он отметил, что сейчас никто не сомневается, что за событиями в Турции 15 июля 2016 года также стоят Соединенные Штаты.Эрчель добавил, что США пытаются "поддерживать на плаву созданный ими порядок, продолжая использовать для этого такие методы, как подготовка переворотов, провокации, разжигание гражданских войн". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты оказались в статусе "дряхдеющей империи" в новом многополярном мире, которая теряет свою прежнюю силу.Читайте также:
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турция, госпереворот, белый дом, советник, безопасность
Турецкий политолог: Болтон лишь подтвердил общеизвестный факт
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что участвовал в планировании государственных переворотов в зарубежных странах.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Ранее бывший посол США в ООН и экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил в эфире телеканала CNN, что участвовал в планировании государственных переворотов в зарубежных странах. Турецкий политолог, журналист Хасан Эрчель прокомментировал Sputnik заявления Болтона.
Эрчель подчеркнул, что экс-советник "является типичным представителем американских "ястребов-неоконсерваторов".
"В прошлом Болтон уже выступал с подобного рода провокационными заявлениями. Левые в США открыто называют его фашистом. В 1994 году он заявил о том, что "в мире не осталось другой силы, кроме США. ООН не имеет никакого значения, что скажут США – то и будет", – говорит Эрчель.
По словам политолога, в этот раз Болтон не ограничился провокационной риторикой, а сделал настоящее признание – он имел ввиду Венесуэлу и роль США в событиях, произошедших в этой стране.
"Разумеется, речь шла не только о перевороте в Венесуэле. Есть и более поздние события, - например, отстранение от власти в Пакистане Имран Хана, беспорядки в Шри-Ланке, а также волнения в ряде стран Африки и Южной Америки", – добавил Эрчель.
Турецкий политолог также вспомнил прошлые примеры вмешательства США и НАТО во внутренние дела других государств начиная с переворота в Чили в 1973 году и Турции в 1980 году, и заканчивая неудавшейся попыткой переворота в Турции в 2016 году. Он отметил, что сейчас никто не сомневается, что за событиями в Турции 15 июля 2016 года также стоят Соединенные Штаты.
Эрчель добавил, что США пытаются "поддерживать на плаву созданный ими порядок, продолжая использовать для этого такие методы, как подготовка переворотов, провокации, разжигание гражданских войн". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты оказались в статусе "дряхдеющей империи" в новом многополярном мире, которая теряет свою прежнюю силу.
"Слова Болтона можно интерпретировать именно в таком ключе. Он сделал это признание, пытаясь опровергнуть обвинения в подготовке беспорядков 6 января. Другими словами, защищаясь от обвинений в одном преступлении, он сознался в другом. В конечном итоге, экс-сотрудник американской администрации лишь подтвердил общеизвестный факт", – заключил эксперт.