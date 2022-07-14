https://uz.sputniknews.ru/20220714/ulitsu-rustaveli-rekonstruiruyut-26200360.html

Улицу Руставели реконструируют

Улицу Руставели реконструируют

По поручению хокима столицы, улицу полностью реконструируют.

2022-07-14T20:39+0500

2022-07-14T20:39+0500

2022-07-14T20:39+0500

общество

ташкент

улица

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Улицу Шоты Руставели в Ташкенте полностью реконструируют. Такое решение принял хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.В частности, на участке длиной 6,5 км от гостиницы Grand Mir Hotel до улицы Янги Сергели построят современную дренажно-поливную систему, тротуары для пешеходов и велодорожки.Заказчиком проектно-строительных, ремонтных и благоустроительных работ является инжиниринговая компания "Служба единого заказчика" при хокимияте Ташкента.Она должна привлечь кредиты коммерческих банков на расходы по объекту. В последующем эти затраты покроют из средств местного бюджета столицы.Читайте также: Вместо поездов между станциями метро временно запустили два автобуса

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ташкент, улица, реконструкция