https://uz.sputniknews.ru/20220714/vmesto-poezdov-mejdu-stantsiyami-metro-vremenno-zapustili-dva-avtobusa-26192006.html

Вместо поездов между станциями метро временно запустили два автобуса

Вместо поездов между станциями метро временно запустили два автобуса

Движение метросоставов приостановили из-за строительства вспомогательных путепроводов - подробности.

2022-07-14T17:32+0500

2022-07-14T17:32+0500

2022-07-14T17:32+0500

общество

ташкент

дороги

перекрытие движения

автобус

ташкентский метрополитен

метро

движение поездов

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. АО "Тошшахартрансхизмат" запустил временный автобусный маршрут, из-за остановки движения поездов метро между 6-й и 7-й станциями.Движение метросоставов приостановили из-за строительства вспомогательных путепроводов, обеспечивающих въезд и выезд на ТКАД с обеих сторон эстакады, которая соединяет Ферганское шоссе с Бектемирским шоссе.Два автобуса по маршруту "Рохат 5-метро - Куюлюк 7-метро" курсирует каждый день с 7:00 по 20:00.Ранее мы сообщали, что в Алмазарском районе столицы до завтрашнего дня перекроют участок улицы Ахмада Дониша (новый магазин "Динамо") от ресторана "Султан" до автомобильного моста.Читайте также: В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - картаВ Ташкенте изменилось расписание нескольких автобусов

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ташкент, дороги, перекрытие движения, автобус, ташкентский метрополитен, метро, движение поездов