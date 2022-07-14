https://uz.sputniknews.ru/20220714/ushuistka-uzbekistana-zavoevala-v-ssha-serebro-26171052.html
Ушуистка Узбекистана завоевала в США серебро
Ушуистка Узбекистана завоевала в США серебро
Делегация Узбекистана завоевала вторую медаль на Всемирных играх Бирмингем-2022.
2022-07-14T09:17+0500
2022-07-14T09:17+0500
2022-07-14T09:19+0500
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узбекистан
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сша
медаль
победа
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Спортсменка сборной Узбекистана по ушу Дарья Латышева завоевала серебряную медаль на Всемирных играх в Бирмингеме. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).Победу Латышева одержала на спортивной арене Bill battle coliseum, расположенной на территории Birmingham-Southern College, принеся очередную награду в копилку узбекистанской делегации.Таким образом, количество медалей на счету Узбекистана на Всемирных играх: 1 серебряная по ушу и 1 бронзовая по каратэ, которую завоевал каратист Достонбек Отаболаев.Напомним: Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Их проводят с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета.Организатором является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортивных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса своих видов спорта вплоть до включения их в Олимпийскую программу.Уточним, XI Всемирные игры проходят в городе Бирмингем, штат Алабама (США) с 7 по 17 июля 2022 года. В программу соревнований входят 34 вида спорта, 58 дисциплин, разыгрываются 223 комплектов медалей. В соревнованиях принимают участие свыше 3600 атлетов из более чем 100 стран.Читайте также: Футболистки Узбекистана разгромили соперниц из Таджикистана — фотоСубхонов впервые завоевал медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо
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узбекистан, соревнования, сша, медаль, победа, спортсмен
Ушуистка Узбекистана завоевала в США серебро
09:17 14.07.2022 (обновлено: 09:19 14.07.2022)
Делегация Узбекистана завоевала вторую медаль на Всемирных играх Бирмингем-2022.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Спортсменка сборной Узбекистана по ушу Дарья Латышева завоевала серебряную медаль на Всемирных играх в Бирмингеме. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).
Победу Латышева одержала на спортивной арене Bill battle coliseum, расположенной на территории Birmingham-Southern College, принеся очередную награду в копилку узбекистанской делегации.
Таким образом, количество медалей на счету Узбекистана на Всемирных играх: 1 серебряная по ушу и 1 бронзовая по каратэ, которую завоевал каратист Достонбек Отаболаев.
Напомним: Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Их проводят с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета.
Организатором является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортивных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса своих видов спорта вплоть до включения их в Олимпийскую программу.
Уточним, XI Всемирные игры проходят в городе Бирмингем, штат Алабама (США) с 7 по 17 июля 2022 года.
В программу соревнований входят 34 вида спорта, 58 дисциплин, разыгрываются 223 комплектов медалей. В соревнованиях принимают участие свыше 3600 атлетов из более чем 100 стран.