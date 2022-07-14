https://uz.sputniknews.ru/20220714/ushuistka-uzbekistana-zavoevala-v-ssha-serebro-26171052.html

Ушуистка Узбекистана завоевала в США серебро

Ушуистка Узбекистана завоевала в США серебро

Делегация Узбекистана завоевала вторую медаль на Всемирных играх Бирмингем-2022.

2022-07-14T09:17+0500

2022-07-14T09:17+0500

2022-07-14T09:19+0500

спорт

узбекистан

соревнования

сша

медаль

победа

спортсмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26171185_0:63:1920:1143_1920x0_80_0_0_976d9d920fc6ca8ffce62a31e0dc5f15.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Спортсменка сборной Узбекистана по ушу Дарья Латышева завоевала серебряную медаль на Всемирных играх в Бирмингеме. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).Победу Латышева одержала на спортивной арене Bill battle coliseum, расположенной на территории Birmingham-Southern College, принеся очередную награду в копилку узбекистанской делегации.Таким образом, количество медалей на счету Узбекистана на Всемирных играх: 1 серебряная по ушу и 1 бронзовая по каратэ, которую завоевал каратист Достонбек Отаболаев.Напомним: Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Их проводят с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета.Организатором является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортивных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса своих видов спорта вплоть до включения их в Олимпийскую программу.Уточним, XI Всемирные игры проходят в городе Бирмингем, штат Алабама (США) с 7 по 17 июля 2022 года. В программу соревнований входят 34 вида спорта, 58 дисциплин, разыгрываются 223 комплектов медалей. В соревнованиях принимают участие свыше 3600 атлетов из более чем 100 стран.Читайте также: Футболистки Узбекистана разгромили соперниц из Таджикистана — фотоСубхонов впервые завоевал медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо

узбекистан

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, соревнования, сша, медаль, победа, спортсмен