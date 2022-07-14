https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-tanzanii-rasprostranyaetsya-neizvestnaya-bolezn-est-umershie-26182998.html

В Танзании распространяется неизвестная болезнь, есть умершие

В Танзании распространяется неизвестная болезнь, есть умершие

Более десяти человек заболели, трое жителей страны скончались.

2022-07-14T14:24+0500

2022-07-14T14:24+0500

2022-07-14T14:24+0500

в мире

болезнь

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. На юге Танзании больше десяти человек заразились неизвестной болезнью, особенность которой — кровотечение из носа, передает местное издание Citizen.Он уточнил, что вспышка случилась в области Линди, где в одну из больниц с 5 по 7 июля привезли заболевших с симптомами лихорадки, усталости, кровотечением из носа и головной болью.Президент Танзании Самия Хасан Сулуху подчеркнула, что болезнь связана с последствиями деградации окружающей среды. По ее словам, переносчиками могут быть некоторые виды диких животных, которым пришлось поселиться рядом с людьми.Читайте также:Оспа обезьян добралась до России

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болезнь