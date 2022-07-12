https://uz.sputniknews.ru/20220712/ospa-obezyan-dobralas-do-rossii-26112296.html
Оспа обезьян добралась до России
Оспа обезьян добралась до России
В России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Инфицированный находится в изоляторе.
2022-07-12T12:41+0500
2022-07-12T12:41+0500
2022-07-12T12:41+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.В Роспотребнадзоре уточнили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Ранее ВОЗ подтвердила информацию о случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также: Билл Гейтс предсказывает новую пандемиюЧто ждать от оспы обезьян – врач
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россия
Оспа обезьян добралась до России
В России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Инфицированный находится в изоляторе.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik.
Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости
.
"В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
Ранее ВОЗ подтвердила
информацию о случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира.
Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.
О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.