https://uz.sputniknews.ru/20220712/ospa-obezyan-dobralas-do-rossii-26112296.html

Оспа обезьян добралась до России

Оспа обезьян добралась до России

В России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Инфицированный находится в изоляторе.

2022-07-12T12:41+0500

2022-07-12T12:41+0500

2022-07-12T12:41+0500

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/08/25142595_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_70d5d8c71063d18d161b1bc0dccc164b.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.В Роспотребнадзоре уточнили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Ранее ВОЗ подтвердила информацию о случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также: Билл Гейтс предсказывает новую пандемиюЧто ждать от оспы обезьян – врач

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия