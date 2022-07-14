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В Ташкент прибыл президент Туркменистана - видео
В Ташкент прибыл президент Туркменистана - видео
Сердара Бердымухамедова в аэропорту Ташкента встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
2022-07-14T14:11+0500
2022-07-14T14:11+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Начался государственный визит в Узбекистан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.Высокий гость прибыл в Ташкент по приглашению Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.В международном аэропорту Ташкента Сердара Бердымухамедова встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов и хоким города Ташкента Жахонгир Артыкходжаев.Из аэропорта глава Туркменистана направился в парк "Янги Узбекистон", где возложил цветы к монументу Независимости.В рамках визита Бердымухамедов встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, побывает в Олий Мажлисе и посетит Самарканд.Читайте также: Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан
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узбекистан, ташкент, туркменистан

В Ташкент прибыл президент Туркменистана - видео

14:11 14.07.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Сердара Бердымухамедова в аэропорту Ташкента встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Начался государственный визит в Узбекистан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Высокий гость прибыл в Ташкент по приглашению Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2022
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Ташкента Сердара Бердымухамедова встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов и хоким города Ташкента Жахонгир Артыкходжаев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2022
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Из аэропорта глава Туркменистана направился в парк "Янги Узбекистон", где возложил цветы к монументу Независимости.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2022
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках визита Бердымухамедов встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, побывает в Олий Мажлисе и посетит Самарканд.
Читайте также: Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан
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