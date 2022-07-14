В Ташкент прибыл президент Туркменистана - видео
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Сердара Бердымухамедова в аэропорту Ташкента встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Начался государственный визит в Узбекистан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Высокий гость прибыл в Ташкент по приглашению Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
В международном аэропорту Ташкента Сердара Бердымухамедова встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов и хоким города Ташкента Жахонгир Артыкходжаев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Из аэропорта глава Туркменистана направился в парк "Янги Узбекистон", где возложил цветы к монументу Независимости.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
В рамках визита Бердымухамедов встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, побывает в Олий Мажлисе и посетит Самарканд.
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