https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-tashkent-pribyl-prezident-turkmenistana---video-26188765.html

В Ташкент прибыл президент Туркменистана - видео

В Ташкент прибыл президент Туркменистана - видео

Сердара Бердымухамедова в аэропорту Ташкента встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

2022-07-14T14:11+0500

2022-07-14T14:11+0500

2022-07-14T14:11+0500

политика

узбекистан

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туркменистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Начался государственный визит в Узбекистан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.Высокий гость прибыл в Ташкент по приглашению Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.В международном аэропорту Ташкента Сердара Бердымухамедова встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов и хоким города Ташкента Жахонгир Артыкходжаев.Из аэропорта глава Туркменистана направился в парк "Янги Узбекистон", где возложил цветы к монументу Независимости.В рамках визита Бердымухамедов встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, побывает в Олий Мажлисе и посетит Самарканд.Читайте также: Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан

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